Erste Niederlage für Mering – Ecknach dreht das Spiel

Nach drei Siegen aus den ersten drei Spielen ging der SV Mering beim VfL Kaufering leer aus. Auch der BC Rinnenthal musste die Heimreise aus Dinkelscherben ohne Punkte im Gepäck antreten – anders als der VfL Ecknach, der das Spiel beim VfR Neuburg drehte.

VfL Kaufering – SV Mering 2:1

Auch an einem wetterbedingt anstrengenden Sonntagnachmittag musste sich der SV Mering beim VfL Kaufering erstmals in dieser Saison geschlagen geben. In einer turbulenten Anfangsphase brachte der in dieser Saison stark aufspielende Michael Fuchs die Meringer bereits nach zwei Minuten in Führung. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld und einem tiefen Pass startete der 26- Jährige durch und erzielte das 1:0. Fast im Gegenzug nahm Niklas Neuhaus einen zu kurz geratenen Rückpass in der Hintermannschaft des MSV dankend an und erzielte den Kauferinger Ausgleich (4.). „Man hatte das Gefühl, dass wir heute als gesamte Mannschaft – sowohl körperlich als auch geistig – nicht auf dem Platz waren“, blickte Spielertrainer Thilo Wilke auf die Partie zurück.

Auch in der zweiten Hälfte des Spiels war keine spielerisch herausragende Leistung von beiden Mannschaften zu sehen. In der 75. Minute kam es dann zu einem Foulspiel im Strafraum – den darauffolgenden Strafstoß verwandelte Felix Mailänder und brachte den VfL mit 2:1 in Führung. Gegen Ende der Partie kochten die Emotionen hoch, woraufhin Wilke mit einer Zeitstrafe den Platz verlassen musste. „Es war heute leider kein schönes Spiel. Nun wird es wichtig sein, wie wir auf einen Rückschlag reagieren“, erklärte Wilke und fügte hinzu: „Wenn wir direkt wieder auf die Erfolgsspur kommen, würde das für die Mannschaft sprechen und es würde zeigen, wie gefestigt wir sind.“

Nach drei Siegen ohne einen einzigen Gegentreffer war das 1:2 in Kaufering nun die erste Pleite für Wilke und seine Mannschaft: „Wir waren die letzten Wochen auf einem Höhenflug“, sagte der Spielertrainer. „Möglicherweise kam die Niederlage zu einem richtigen Zeitpunkt, denn man muss sich jeden Punkt hart erarbeiten.“ (kerde)

TSV Dinkelscherben – BC Rinnenthal 3:0

Der BC Rinnenthal verlor sein Gastspiel beim TSV Dinkelscherben mit 0:3. Dabei fing es im Kaiserberg-Stadion nicht schlecht an für den BCR. In der achten Spielminute startete nach einer Dinkelscherbe Ecke BCR-Youngster Daniel Koller einen schnellen Konter durch das gesamte Mittelfeld und setzte Julian Büchler hervorragend in Szene. Doch dessen gewollte Weiterleitung an Manuel Utz endete in den Armen von TSV-Torwart Lukas Kania. Da wäre mehr möglich gewesen.

Und dann verteilte der BCR wieder mal ein Gastgeschenk. Ohne Not schlug Koller fast von der Mittellinie einen Rückpass auf Torwart Hannes Treffler, der auf dem teilweise sehr holprigen Geläuf den Ball nicht kontrolliert abspielen konnte. So konnte TSV-Außenstürmer Hakan Avci ohne Mühe zur 1:0-Führung einschieben.

Der BC Rinnenthal (Mitte Daniel Koller) unterlag beim TSV Dinkelscherben deutlich. Foto: Marcus Merk

Es dauerte ein paar Minuten, bis sich die Mannschaft vom Spielertrainerduo Merwald/Utz von diesem Schock erholen konnte. Maxi Merwald spielte einen präzisen Ball auf Büchler, doch seinen zu schwachen Abschluss konnte Kania sicher parieren. Wenig später segelte eine gut getimte Flanke von Maxi Klotz in den Strafraum, aber weder Utz noch Büchler kamen an den Ball. Kurz vor der Halbzeit dann wieder die Heimelf. Nach einem Abschlag vom BCR-Tor weg kam das Spielgerät prompt als Steilvorlage für Felix Rost und dieser ließ sich weder von BCR-Verteidiger Lukas Genitheim, noch von BCR-Keeper Treffler stoppen und markierte souverän die 2:0-Halbzeitführung.

Der BCR kam zwar mit neuem Schwung und Ben Eckert für Klotz aus der Kabine, aber es blieb bei zwei gefährlichen Freistößen von Merwald, die nahe an dem möglichen Anschlusstreffer dran waren. In der 54. Minute strich der Ball knapp am linken Pfosten vorbei und in der 67. Minute klärte Heim-Torwart Kania aufmerksam zur Ecke. Dazwischen hätte Benedikt Fürst für Dinkelscherben alles klar machen können, doch Treffler verhinderte zunächst Schlimmeres. Der BCR brachte mit Stefan Reggel, Andi Näßl, Elias Müller und Martin Thurner vier frische Spieler, doch auch sie konnten nach einem locker ausgespielten Konter das Tor zum 3:0-Endstand von Felix Rost nicht mehr verhindern (76.). (lint.)

VfR Neuburg – VfL Ecknach 1:2

Der VfL Ecknach gewann am Samstag mit 2:1 beim hochgehandelten VfR Neuburg und bleibt mit dem dritten Sieg in Folge in der Erfolgsspur. Co-Trainer Vincent Aumiller, der gemeinsam mit dem spielenden Co Simon Reiner den verhinderten Chefcoach Sören Dreßler vertrat, zeigte sich nach der Partie enorm angetan von seiner Mannschaft. „Das Spiel lief zunächst nicht unbedingt in unsere Richtung, aber wie wir bei den Temperaturen 90 Minuten lang dagegen gehalten und das Spiel gedreht haben, davor habe ich allerhöchstens Respekt“ lobte der stolze Übungsleiter. Weil Neuburg nach gut einer Stunde etwas die Luft ausging und der VfL insgesamt mehr klare Torchancen hatte, war der Dreier am Ende für die Aichacher Vorstädter nicht unverdient.

Zehn Minuten dauerte die Abtastphase, dann unterlief dem VfL der erste Fehler und wie Aumiller im Vorfeld gewarnt hatte, bestrafte der VfR diesen prompt. Im Ecknacher Aufbauspiel kamen die Gastgeber durch Maximilian Christl an den Ball, der nutzte die entstandene Überzahl mit einem schönen Pass in den Lauf von Philippe Bauer und der Angreifer schloss eiskalt zur Führung ab. Für Ecknach war es nach 280 Minuten der erste Gegentreffer in dieser Saison, und der zeigte Wirkung.

Der VfL Ecknach (weiße Trikots) drehte das Spiel beim VfR Neuburg. Foto: Daniel Worsch

Neuburg übernahm die Kontrolle und der VfL hatte zusehends Probleme, die flinken Angreifer der Gastgeber in den Griff zu bekommen. Bei aller spielerischen Überlegenheit schafften es die Hausherren aber nicht, sich klare Chancen herauszuspielen, um das Ergebnis möglicherweise deutlicher zu gestalten. Ecknach fand praktisch bis zur 36. Minute nicht statt, dann aber holte Stefan Reiter bei einer eher ungefährlichen Aktion einen Eckball heraus. Serhat Örnek brachte die Kugel nach innen und am kurzen Pfosten fühlte sich niemand für Tim Sponer verantwortlich, der aus fünf Metern zum schmeichelhaften Ausgleich einköpfen konnte.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich nämlich das Blatt, fortan war die Aumiller-Reiner-Elf mutiger und das Neuburger Selbstverständnis wie weggeblasen. Örnek verpasste nach gut einer Stunde die Führung, die aber nur eine Minute später Robin Streit besorgen sollte. Daniel Framberger schickte über links den nimmermüden Reiter, der seinen Gegenspieler abschütteln und den im Zentrum freistehenden Streit bedienen konnte – 1:2 (62.).

Der VfR taumelte nun bedenklich, Ecknach verpasste es aber durch Örnek (62.) und Reiter (69.) nachzulegen. Es reichte aber auch so, weil Neuburg nicht mehr die Kraft hatte, sich noch einmal aufzubäumen. Am Ende waren die Gäste dem 3:1 deutlich näher als die Hausherren dem Ausgleich. Mit dem Sieg und nun zehn Punkten aus vier Spielen findet sich der VfL Ecknach in der noch jungen Saison in der Spitzengruppe wieder. Weiter geht es am kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen den TSV Dinkelscherben. (jng)