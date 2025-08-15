Mering vor „richtungsweisender Partie“ – Rinnenthal sucht nach der Erfolgsspur

Der SV Mering steht nach zuletzt zwei Niederlagen in der Liga und im Pokal vor einer richtungsweisenden Partie in Bad Wörishofen. Auf einen nahezu perfekten Saisonstart mit drei überzeugenden Siegen in den ersten drei Spielen, folgte ein Dämpfer in Kaufering und zuletzt das Achtelfinal- Aus gegen den TSV Haunstetten. Auch der BC Rinnenthal steckt aktuell mit zwei Niederlagen in Serie ohne eigenen Treffer in einer kleinen Formkrise und sucht den Weg zurück in die Erfolgsspur.

Der SV Mering empfing am Mittwochabend im Viertelfinale des Toto- Pokals den TSV Haunstetten und unterlag in einem offensiv eher nüchternen Abend für die Meringer mit 0:2. Zwar hatte die Mannschaft von Spielertrainer Thilo Wilke mehr vom Spiel, allerdings unterliefen den Gastgebern zu viele Fehler im letzten Drittel.

Am Samstagnachmittag um 17:30 Uhr gastiert der MSV beim FC Bad Wörishofen. Die Unterallgäuer, die sich in ihrem zweiten Bezirksliga-Jahr befinden, starteten mit einem Sieg und drei Unentschieden in die Saison und zählen weiterhin zu den letzten drei ungeschlagenen Teams der Bezirksliga Süd. Ihre Stärke liegt bislang klar in der defensiven Stabilität, während die Offensive mit lediglich vier erzielten Treffern noch nicht richtig ins Rollen gekommen ist.

Rinnenthal rangiert nur knapp über dem Strich – Mering muss zwei Pleiten in Folge verdauen

Das sieht auch Wilke so: „Auf uns wartet eine Mannschaft, die noch ungeschlagen ist. Das zeigt, wie gefestigt die Mannschaft ist und dass ein sehr unangenehmes Spiel auf uns wartet. Besonders defensiv sind sie sehr stark.“ Für Wilke hat die Partie einen richtungsweisenden Charakter: „Nach der Partie können wir unsere Auftaktphase Revue passieren lassen. Ein Sieg würde einen gelungenen Saisonstart bedeuten, bei einer Niederlage fiele das Fazit eher durchwachsen aus.“

Nach einer ernüchternden 0:3-Niederlage in Dinkelscherben steht der BC Rinnenthal mit vier Punkten nur knapp über den Abstiegsrängen. Besonders vor dem Tor fehlt den Rinnenthalern bisher die nötige Durchschlagskraft. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison hatten die Rinnenthaler nach vier Spielen bereits fünf Treffer erzielt – in dieser Spielzeit sind es bislang nur zwei. Am Samstagnachmittag um 16 Uhr empfängt der BCR den Aufsteiger FC Maihingen, der bislang gegen starke Gegner wie Tabellenführer TSV Haunstetten und den TSV Zusmarshausen bereits fünf Punkte einfahren konnte.

„Uns fehlt momentan Selbstvertrauen, Durchschlagskraft und auch ein wenig Spielglück. Wir treffen vorne oft die falschen Entscheidungen. Maihingen kommt mit viel Rückenwind. Deshalb müssen wir clever spielen und auf heimischem Rasen den Schalter umlegen“, erklärt Spielertrainer Manuel Utz.