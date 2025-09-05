Mering kann sich im Topspiel absetzen, Rinnenthal vor richtungsweisendem Duell mit dem Tabellennachbarn

Wichtige Aufgaben warten am Wochenende auf den SV Mering und den BC Rinnenthal. Während der MSV in Thalhofen auf einen formstarken Gegner trifft und mit einem Erfolg einen Konkurrenten im Aufstiegskampf abschütteln kann, hat Rinnenthal zu Hause gegen die Reserve des TSV Nördlingen die Chance, sich mit drei Punkten eher nach oben zu orientieren als nach unten.

Nach sieben Punkten in drei Spielen musste sich der BC Rinnenthal am vergangenen Spieltag in Gersthofen mit 0:2 geschlagen geben wodurch die Ungeschlagenen- Serie von drei Partien riss. Der Merwald/ Utz- Elf fehlte es in Gersthofen an offensiver Durchschlagskraft, wohingegen die Defensive solide stand und kaum Torchancen für die Gastgeber durchließ.

Niederlage gegen Gersthofen als Knackpunkt? BC Rinnenthal will zurück in die Erfolgsspur

Der Tabellensiebte der Bezirksliga Nord empfängt am Sonntagnachmittag um 15 Uhr die Zweitvertretung des TSV Nördlingen, welcher mit einem Zähler weniger auf dem achten Platz rangiert. Eine Achterbahnfahrt beschreibt die bisherige Saison der Nördlinger am besten: Dem Auftaktsieg standen zunächst vier sieglose Partien mit drei Niederlagen gegenüber. Es folgten zwei überzeugende Auftritte - unter anderem ein 6:1 in Joshofen-Bergheim - ehe die kurze Serie mit einem knappen 0:1 gegen Zusmarshausen wieder endete.

„Es wird auf jeden Fall ein richtungsweisendes Spiel für uns. Mit einem Sieg können wir uns unten absetzen und wir wollen keinesfalls unten reinrutschen“, erklärt Utz. Für das kommende Spiel stehen einige Spieler nicht zur Verfügung: Während Julian Büchler, Benedikt Engl und Andreas Näßl verletzungsbedingt ausfallen, kann Robin Röhrle beruflich nicht an der kommenden Aufgabe teilnehmen. Zudem stehen Fragezeichen hinter den Personalien Lukas Genitheim, Elias Müller sowie Markus Baader. „Wir haben nichtsdestotrotz dieses Jahr einen breiten Kader und es ist für uns keine Ausrede“, fügt der Torjäger hinzu.

Die Meringer meldeten sich nach der 1:2-Niederlage in Kaufbeuren am vergangenen Sonntag eindrucksvoll zurück und feierten mit dem 7:0 gegen den SV Egg an der Günz einen Kantersieg. Unter dem neuen Spielertrainer Thilo Wilke überzeugt die Mannschaft vor allem durch die ausgewogene Mischung aus defensiver Stabilität und offensiver Durchschlagskraft. Eine weitere Stärke ist die breite Bank: Immer wieder liefern Einwechselspieler starke Leistungen und prägen Partien entscheidend mit.

Hinten stabil, vorne durchschlagskräftig: SV Mering hofft diese Saison auf mehr

So auch zuletzt Jonas Niemi der nach seiner Einwechslung zwei Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete, sowie Fabio Gottwald, der ein Tor beisteuerte und ebenfalls zwei Vorlagen gab. „Wir haben eine super Kaderbreite mit viel Qualität und ich bin sehr froh darüber. Es hilft uns einerseits, Ausfälle zu kompensieren, und andererseits können wir so enge Spiele für uns entscheiden“, lobt Wilke.

Der kommende Gegner des MSV stellt nach den Meringern mit 21 Treffern die zweitstärkste Offensive der Liga, offenbart in der Defensive mit 15 Gegentoren jedoch Schwächen. In den letzten fünf Spielen feierten die Thalhofener drei Siege und erkämpften sich zudem ein 3:3 in Kaufering. Einzig in Bobingen unterlagen sie knapp mit 1:2. Auffälligster Akteur ist Kapitän und Spielmacher Nico Beutel, der bereits sieben Tore erzielt und acht vorbereitet hat. Auch Robin Volland, Bruder des früheren Bundesliga-Profis Kevin Volland, sorgt mit vier Treffern und drei Vorlagen für Offensivgefahr.

„Thalhofen wurde zu Beginn der Saison von vielen als Aufstiegskandidat angegeben. Der Druck ist eher bei ihnen, als bei uns. Ich erwarte eine absolut abgezockte Mannschaft mit einer starken Offensive“, erklärt Wilke. Mit Dominik Schön, Simon Gail, Justin Sandro, Adrian Wolf und dem langzeitverletzten Maximilian Kless fallen fünf Spieler für die kommende Aufgabe am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr aus. Zudem ist fraglich, ob der junge Spielertrainer auf Harald Kerber zugreifen kann.