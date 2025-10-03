Icon Menü
Bezirksliga: Merings Topspiel in Germaringen – Rinnenthal will nachlegen

Bezirksliga

Merings Topspiel in Germaringen – Rinnenthal will nachlegen

Der SV Mering will den Tabellendritten SVO Germaringen auf Distanz halten. Der BC Rinnenthal kann gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim das Polster nach unten vergrößern.
Von Kerem Degirmenci
    • |
    • |
    • |
    Am Sonntag wollen Daniel Kapfer und der SV Mering dem SVO Germaringen davonlaufen.
    Am Sonntag wollen Daniel Kapfer und der SV Mering dem SVO Germaringen davonlaufen. Foto: Rudi Fischer

    Nach einem erfolgreichen Spieltag empfängt der BC Rinnenthal Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim. Mit einem weiteren Erfolg könnte sich der BCR endgültig ein noch dickeres Polster auf die hinteren Tabellenplätze verschaffen und den Blick nach oben richten. Der SV Mering tritt im Spitzenspiel beim SVO Germaringen an, will die Tabellenführung verteidigen und den drittplatzierten Verfolger auf Distanz halten.

