Merings Topspiel in Germaringen – Rinnenthal will nachlegen

Nach einem erfolgreichen Spieltag empfängt der BC Rinnenthal Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim. Mit einem weiteren Erfolg könnte sich der BCR endgültig ein noch dickeres Polster auf die hinteren Tabellenplätze verschaffen und den Blick nach oben richten. Der SV Mering tritt im Spitzenspiel beim SVO Germaringen an, will die Tabellenführung verteidigen und den drittplatzierten Verfolger auf Distanz halten.
Bezirksliga
