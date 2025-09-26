Machbare Aufgaben für SV Mering und BC Rinnenthal – auf dem Papier

Am zwölften Spieltag stehen für den SV Mering und BC Rinnenthal vermeintlich machbare Aufgaben an. Der SV Mering empfängt am Sonntagnachmittag um 15 Uhr den TSV Legau. Der Aufsteiger rangiert derzeit mit zwölf Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Trotz der tabellarischen Ausgangslage mahnt Spielertrainer Thilo Wilke zur Vorsicht. Der BC Rinnenthal gastiert um 17 Uhr beim Tabellenvorletzten TSV Wertingen. Nach der Niederlage gegen den TSV Haunstetten will der BCR zurück in die Erfolgsspur finden.

Der SV Mering musste am vergangenen Spieltag einen Rückschlag hinnehmen. Mit 1:3 unterlag die Mannschaft von Wilke beim TSV Babenhausen und musste damit die Tabellenführung an den TSV Bobingen abgeben. Der MSV rutschte auf Rang zwei ab. Damit spitzt sich der Kampf um die Spitzenplätze in der Bezirksliga Süd weiter zu: Zwischen Spitzenreiter Bobingen und dem drittplatzierten Germaringen liegen gerade einmal zwei Punkte.

Merings Trainer Thilo Wilke sieht vor allem zwei Bereiche mit klarem Verbesserungsbedarf

Besonders das Defensivverhalten im Umschaltspiel sowie die mangelnde Chancenverwertung vor dem gegnerischen Tor sorgten beim jungen Spielertrainer für Unzufriedenheit: „Wir müssen uns in den zwei Bereichen – im Vergleich zu letzter Woche – deutlich verbessern und zielstrebiger werden.“

Am Sonntag empfangen die Meringer den TSV Legau. Zwar rangiert der Aufsteiger derzeit in der Abstiegszone, konnte bislang jedoch zwölf Punkte sammeln und mit dem jüngsten 5:3-Erfolg über den Aufstiegsfavoriten VfL Kaufering haben die Allgäuer ihre Gefährlichkeit bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. „Wir dürfen Legau keinesfalls unterschätzen. Ich erwarte einen kampfstarken Gegner, der in der Offensive starke Spieler hat“, erklärt Wilke.

TSV Legau zuletzt mit einem 5:3-Überraschungserfolg über Aufstiegsaspirant Kaufering

Trotz der zahlreichen Fragezeichen im Kader für die kommende Aufgabe – wie beispielsweise Leon Weigand, Manuel Ebeling, Harald Kerber und Emanuel Blenk – will Wilke vor heimischem Publikum eine bessere Leistung liefern: „Ich bin kein Trainer, der jammert. Wir müssen die Situation so annehmen, wie sie ist und wollen zu Hause besser auflaufen als vergangene Woche.“

In der Nordstaffel musste der BC Rinnenthal am vergangenen Spieltag eine vermeidbare 0:3-Heimniederlage gegen Spitzenreiter TSV Haunstetten hinnehmen und kassierte damit seine vierte Niederlage der laufenden Saison. „Wir waren eigentlich gut im Spiel und kassieren dann kurz vor der Halbzeitpause den Rückstand durch einen individuellen Fehler. Da wäre mehr möglich gewesen“, resümiert Spielertrainer Manuel Utz.

Personell geplagt: Zu den neun Ausfällen beim BC Rinnenthal könnten weitere hinzukommen

Nun wartet auf den BC Rinnenthal ein Auswärtsspiel beim Absteiger aus Wertingen, der in der Bezirksliga Nord bislang erst sechs Punkte sammeln konnte und große Schwierigkeiten hat, sich zu etablieren. „Wertingen hat sich den Saisonstart sicherlich anders vorgestellt. Dennoch kommen sie aus der Landesliga und haben dementsprechend Qualität in ihren Reihen. Besonders kämpferisch müssen wir gut dagegenhalten“, warnt Utz.

Damit sich die Niederlage gegen Haunstetten nicht zu einer Negativserie ausweitet, ist das Ziel klar: „Wir versuchen natürlich, einen Dreier einzufahren, um den Puffer nach hinten nicht zu verspielen.“ Personell steht das Trainerduo aus Utz und Merwald vor einer harten Aufgabe: Insgesamt fehlen dem BCR neun Spieler für das kommende Spiel. Hinzu kommen noch Spieler, die krankheitsbedingt die Trainingswoche verpasst haben. „Nichtsdestotrotz haben wir dieses Jahr einen großen Kader. Da sieht man, wie wichtig es ist. Vergangene Saison hätten wir so einen Ausfall nicht kompensieren können“, schätzt Rinnenthals Torjäger seine Kaderbreite.