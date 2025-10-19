Rinnenthal torlos gegen Tabellenletzten – Mering feiert Herbstmeisterschaft

Der BC Rinnenthal muss sich zu Hause mit einem torlosen Remis gegen den Tabellenletzten FC Gundelfingen II zufriedengeben. Nach einer guten ersten Halbzeit übernahmen die Gäste das Ruder. Der SV Mering darf sich derweil Herbstmeister nennen: In Wiggensbach lässt der klare Favorit nichts anbrennen und zementiert die Tabellenspitze.

BC Rinnenthal – FC Gundelfingen II 0:0

Bei sonnigem Herbstwetter vor rund 150 Zuschauern trennten sich der BCR und die zweite Mannschaft des FC Gundelfingen torlos mit 0:0. In einer umkämpften Partie zeigte der BCR besonders in der ersten Halbzeit eine engagierte Leistung, ließ aber zahlreiche Chancen ungenutzt. Am Ende war es Torhüter Hannes Treffler, der seinem Team mit einer Glanztat in der Nachspielzeit einen Punkt rettete.

Schon in der zweiten Minute machte der BCR, bei dem die Leistungsträger Manuel Utz und Sebastian Lindermeyr fehlten, deutlich, dass er auf heimischem Rasen das Spiel bestimmen wollte. Über Seidl und Stegmann kombinierte sich die Mannschaft bis an den Strafraum, doch die Gundelfinger Abwehr war rechtzeitig zur Stelle. In der 13. Minute hatten die Gastgeber die erste richtig große Gelegenheit: Daniel Koller wurde stark in Szene gesetzt, sein Schuss wurde jedoch im letzten Moment von Bernd Scheu auf der Linie geklärt. Nur eine Minute später zwang Andreas Näßl den Gundelfinger Keeper Elias Thum nach einer Ecke zu einer Glanzparade.

Torhüter Hannes Treffler verhindert in der Nachspielzeit unrühmliche Niederlage für BC Rinnenthal

Die Rinnenthaler blieben dran: Jakob Seidl erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball und legte überlegt auf Elias Bradl ab, dessen Abschluss jedoch links am Tor vorbeiging (15.). Auch in der Folge blieb der BCR gefährlich. Koller hatte in der 28. Minute die Chance auf die Führung, brachte den Ball im Strafraum aber nicht unter Kontrolle. Kurz vor dem Seitenwechsel folgten noch einmal mehrere Eckbälle für den BCR, doch weder Merwald noch Stegmann konnten die Überlegenheit in Zählbares ummünzen. Die Gäste kamen lediglich zu einem Distanzschuss durch Marvin Meier (41.), der deutlich über das Tor ging.

Nach Wiederanpfiff verflachte die Partie etwas. In der 53. Minute herrschte kurz Aufregung im BCR-Strafraum, als die Abwehr den Ball nicht klären konnte – doch die Gundelfinger vergaben. Der BCR reagierte mit mehreren Wechseln, während die Gäste besser ins Spiel fanden. Sie kamen zu mehreren Halbchancen, doch entweder war ein Abwehrbein dazwischen oder der Abschluss zu ungenau. Auf der Gegenseite blieb der BCR zwar bemüht, doch zwingende Offensivaktionen wurden seltener. Die Schlussminuten waren geprägt von vielen Fouls und hektischen Szenen. Beide Teams schenkten sich nichts. Als sich alle schon mit einem torlosen Remis abgefunden hatten, kam Gundelfingens Jamain Cermac in der 91. Minute aus 10 Metern frei zum Schluss – doch Hannes Treffler reagierte blitzschnell und rettete mit einer überragenden Parade das 0:0. Mit dem Punkt gibt Gundelfingen II den letzten Platz an Wertingen ab. (mapf)

FC Wiggensbach – SV Mering 0:3

Der SV Mering sicherte sich mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg in Wiggensbach die Herbstmeisterschaft in der Bezirksliga Süd. Die Gäste fanden früh gut in die Partie und bestimmten das Spielgeschehen mit viel Ballbesitz. Bereits in den ersten 15 Minuten erspielten sich die Meringer mehrere gefährliche Aktionen im gegnerischen Drittel und standen zweimal im Mittelpunkt strittiger Elfmeterentscheidungen – unter anderem wegen eines möglichen Handspiels.

SV Mering macht in Hälfte zwei alles klar: 3:0 beim FC Wiggensbach bedeutet Herbstmeisterschaft

In der 15. Minute verwandelte Simon Gail einen Elfmeter nach einem Foul an Daniel Kapfer sicher zur Führung. Nur vier Minuten später musste der Wiggensbacher Johannes Heinle nach einem gefährlichen Foulspiel für zehn Minuten vom Platz – paradox, dass die Meringer ausgerechnet in dieser Phase ihre schwächsten Minuten des Spiels hatten. Mit der knappen Führung ging das Team um Spielertrainer Thilo Wilke in die Halbzeitpause.

Kurz nach Wiederanpfiff legten die Gäste nach: Nach einem Ballgewinn und einem präzisen Steilpass von Michael Fuchs hinter die Abwehr erhöhte Fabio Gottwald auf 2:0 (49.). Der MSV blieb auch danach die klar spielbestimmende Mannschaft und ließ defensiv, bis auf einen Aluminiumtreffer der Gastgeber – nichts zu. Zudem erspielten sie sich weitere gute Möglichkeiten durch Standards und Schüsse um den Strafraum herum. Nach einer erneut gut ausgespielten Umschaltsituation traf Harald Kerber in der 77. Minute zum 3:0-Endstand.

„Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Es war heute eine seriöse Vorstellung und ein absolut verdienter Sieg“, resümierte Wilke. Mit diesem Sieg sicherten sich die Meringer – trotz eines großen Umbruchs im Sommer – die Herbstmeisterschaft: „Ich bin ein positiv unzufriedener Trainer und möchte die Mannschaft immer weiterentwickeln. Wir können auf die Momentaufnahme jetzt aber erst einmal sehr stolz sein. Ich sehe dennoch weiteres Entwicklungspotenzial in der Mannschaft.“ (kerde)