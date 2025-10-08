DJK Friedberg sammelt Medaillen

Bei den Landkreismeisterschaften in der Leichtathletik des Landkreises Aichach-Friedberg sind zahlreiche junge Athleten und Athletinnen der DJK Friedberg an den Start gegangen. Für einige von ihnen war es der erste Wettkampf überhaupt. Bereits einen Tag vorher konnten sie beim vereinsinternen Sportfest ein bisschen Wettkampfatmosphäre schnuppern.

Zu absolvieren war für alle ein Dreikampf. Insgesamt wurden dabei drei Silber- und zwei Bronzemedaillen eingesammelt. Marian Nathan wurde Vizemeister in der M8 mit 9,56 Sekunden über 50 Meter, 15 Metern im Ballwurf und 2,81 Meter im Weitsprung, dicht gefolgt von Jonas Gorol, der Dritter wurde (9,38 Sekunden, 12,50 Meter und 2,81 Meter). Gemeinsam mit Ferdinand Hiemer in der M9, er warf tolle 22 Meter mit dem Ball, durfte sich das Trio auch in der Mannschaftswertung über den Vizetitel freuen.

Karla Knorr überzeugte mit der Bronzemedaille in der W9 mit 9,19 Sekunden über 50 Meter, 15,50 Meter mit dem Ball und starken 3,06 Meter im Sprung. Osifo Osaivbie in der W8 lief sehr gute 8,97 Sekunden und sammelte fleißig mit 17,50 Meter im Ballwurf und 2,78 Meter im Weitsprung Punkte. Damit gewann sie am Ende die Silbermedaille. Sofie Kunert (3,19 Meter im Weitsprung) und Leonie Rose Schatlowski (25 Meter mit dem Ball) kamen mit der exakt gleichen Punktzahl auf einen guten vierten Platz im Dreikampf in der W12. Ronja Kandzora, Marie Heidrich, Tymon Helwig (Platz fünf) und Vinzenz Paukner zeigten ebenfalls tolle Leistungen bei den Neunjährigen.

Am selben Wochenende nahm Emilia Millekat am Bezirksvergleichskampf in Hösbach teil und erreichte mit der schwäbischen Auswahl einen guten zweiten Platz in der Wertung der W14. Millekat sammelte dabei wertvolle Punkte mit 23,06 Metern im Diskuswurf und 30,67 Metern im Speerwurf für das schwäbische Team. (wiek)