Er kämpft für seine Schwester: So tickt der Friedberger Profi-Boxer Onur Kocer

Plus Mit 22 Jahren wird Onur Kocer Profiboxer. Der Friedberger kämpft auch für seine kranke Schwester. Im Oktober steht der nächste Kampf an.

Eigentlich ist es nur ein Bild, eine Aufnahme von vor ein paar Jahren. Doch Onur Kocer bedeutet sie enorm viel. So viel, dass er, der bereits einige Boxkämpfe und sogar Meistertitel hat gewinnen können, sie als Profilbild auf dem Nachrichtendienst WhatsApp hinterlegt hat – und jedem gerne die Geschichte dahinter erzählt.

Onur Kocer ist Boxprofi. Der Friedberger trainiert hart. Sein nächster Kampf ist im November. Foto: Sebastian Richly

Onur Kocer sitzt im Alagar, ehemals Ala Turka, dem türkischen Restaurant in Friedbergs Altstadt und erzählt, wie es zu seiner Boxleidenschaft gekommen ist. Denn eigentlich habe er zunächst mit dem Fußball begonnen, wie die meisten in seiner Gegend in Friedberg Süd. Das sei dem damals noch etwas schmächtigeren Onur aber irgendwann zu langweilig geworden, er wollte mehr – und begleitete mit zehn Jahren einen seiner Freunde zum Probetraining im Boxen. Das Taktieren, das gezielte Zuschlagen, die Chance, einen weitaus größeren Gegner mit wenigen Bewegungen zu besiegen – all das faszinierte ihn. Und machte ihn zu jenem 27-jährigen Mann, der er heute ist.

