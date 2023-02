Erst Gegner, dann Freunde: Friedberger Dübüs siegt im ersten Profikampf

Plus Der Friedberger Boxer Fatih Dübüs gewinnt seinen ersten Profikampf und erfüllt sich einen Traum. Mit Gegner Jaider Parra gibt es nicht nur im Vorfeld Ärger.

Nach zehn Runden brach es aus ihm heraus: Emotional wie nie bejubelte Fatih Dübüs seinen Punktesieg gegen Jaider Parra, seinen Kontrahenten aus Venezuela, der neben mehreren Gürteln bereits den WBA-Interconti-Titel, eine Vorstufe der Weltmeisterschaft, hatte gewinnen können. Dabei war zu Beginn einiges anders gelaufen, als es sich der Friedberger Boxer vorgestellt hatte. Nach dem Sieg hat er in diesem Jahr nun noch viel vor.