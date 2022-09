Boxen

vor 4 Min.

Fatih Dübüs im Pech: Probleme bei Ausreise verhindern Kampf des Friedbergers

Der Friedberger Boxer Fatih Dübüs steigt am 10. September in Gelsenkirchen wieder in den Ring und möchte den nächsten Sieg.

Plus Der geplante Kampf des Friedbergers Fatih Dübüs in Gelsenkirchen wird verschoben. Grund ist ein Besuch in seiner Heimat. Es ist nicht der erste Rückschlag.

Die aktuelle Boxsaison verläuft äußerst holprig für Fatih Dübüs. Dabei hatte der Friedberger gehofft, dass es nach den mageren Coronajahren wieder aufwärtsgehen würde, dass er womöglich einen Titel gewinnen könnte. Nun will nichts so richtig klappen. Auch der für Samstag geplante Kampf in Gelsenkirchen muss verschoben werden.

