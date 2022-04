Friedberger Boxer Adrian Maliqi Raatz ist zurück im Ring

Der Friedberger Boxer Adrian Maliqi Raatz siegt nach anderthalbjähriger Pause in Königsbrunn. Wie der 28-Jährige seine Leistung einschätzt.

Ring frei hieß es endlich wieder für Adrian Maliqi Raatz. Rund anderthalb Jahre musste der Boxer, der in Paar/harthausen wohnt, auf einen Kampf warten. Nun trat er in Königsbrunn gegen Dragan Dragojevic im Zuge der Boxveranstaltung „AbindenRing“ an. Der Friedberger, der vor rund anderthalb Jahren in die Herzogstadt gezogen war, bestritt in Königsbrunn den Hauptkampf.

Der Gegner aus Bosnien-Herzegowina war nicht zu unterschätzen, mit seiner Erfahrung im Boxen, Kickboxen und MMA war er immer gefährlich. Im Boxkampf ging es ohne Pause hin und her. Obwohl Raatz der kleinere Kämpfer war, blieb er im Kampf auf Distanz. Er boxte seinen Kontrahenten technisch aus und ließ ihn öfters ins Leere schlagen.

Boxen: Friedberger will bald wieder in den Ring

Der Kampf ging über die volle Distanz von vier Runden zu je drei Minuten und wurde einstimmig nach Punkten für Adrian Maliqi Raatz entschieden. „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung, zumal ich ja nach der langen Pause nicht wusste, wo ich stehe“, so der 1,75 Meter große Kämpfer, der im Supermittelgewicht an den Start geht. „Mein Gegner war immer gefährlich, aber ich konnte ihn mir ganz gut vom Leib halten.“ Seinerseits landete der 28-Jährige einige Treffer und entschied so das Duell für sich.

Raatz bereitete sich in den vergangenen Monaten intensiv auf diesem Kampf vor. Nach der Zwangspause war das nicht so einfach: „Man kann noch so viel trainieren, im Kampf ist es dann immer etwas anderes. Es geht über die Zeit etwas verloren“ Der Friedberger ist wieder auf den Geschmack gekommen. Noch in diesem Jahr will wieder er in den Ring steigen. (sry-)