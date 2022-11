K.o in der ersten Runde: Friedberger Fatih Dübüs macht kurzen Prozess

Plus Der Friedberg Boxer Fatih macht in Königsbrunn mit seinem Gegner kurzer Prozess.Wie er den Kampf erlebt und wie es beim Herzogstädter jetzt weitergeht.

Die Umkleidekabine, etwa 90 Minuten vor Kampfbeginn: Fatih Dübüs liegt auf einer der Holzbänke, schon zum Sitzen ist sie nicht wirklich breit genug. Irgendwo herumliegen, sich konzentrieren, herunterkommen, das macht der Friedberger vor jedem seiner Boxkämpfe. Meistens umrahmen seinen Kopf dabei breite, rote Kopfhörer, die Musik beruhigt ihn. Heute ist das anders.