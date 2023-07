Boxen

Selbstverschuldet: Friedberger Fatih Dübüs geht im Ring K.o

Plus Der Friedberger Boxer Fatih Dübüs macht einen großen Fehler und hat keine Chance. Wie er den Rückschlag wegsteckt und wann der nächste Kampf stattfindet.

Gespürt hatte es Fatih Dübüs schon Stunden vor seinem Kampf. Ein Schwindel, nicht unüblich nach dem Wiegen, bei dem Boxer häufig lange weder gegessen noch getrunken haben. Doch der Zustand des Friedbergers verschlechterte sich zusehends – bis sogar sein Trainer Alexander Haan seinem Profi von dem Vergleich mit Robin Samaro abriet. Doch Dübüs entschied sich gegen eine Absage. Ein Entschluss, der schwerwiegende Folgen haben kann.

Ein paar Tage vor dem Kampf mit seinem Kontrahenten. Dübüs fühlt sich gut, ist bereit, gegen den Spanier anzutreten, auch wenn er genau weiß: Das wird nicht einfach. Denn Samaro ist größer, schwerer als Dübüs, kämpft zudem in einer anderen Gewichtsklasse. Im Boxsport ergeben sich daraus immense Vorteile. Das ist vier Tage später auch im Ring zu sehen, Dübüs kassiert mehrere Schläge gegen den Kopf, taumelt, fällt. Das Problem: Daran erinnert sich der Friedberger Boxer nur bruchstückhaft. Denn schon zuvor hatte es ihn gedreht, „als hätte ich zu viel Alkohol getrunken“, erzählt Dübüs. Dabei hält er sich als Profisportler davon naturgemäß fern. Die Beschwerden halten an, Dübüs will aber unbedingt kämpfen, egal, was sein Trainer sagt. Er tritt an. Und dann wird alles schwarz.

