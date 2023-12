Boxen

Trainingsunfall verhindert Kampf: Bitterer Rückschlag für Fatih Dübüs

Plus Boxer Fatih Dübüs zieht sich eine Verletzung im Training zu. Das hat bittere Folgen für den Friedberger. So geht es beim Profi jetzt weiter.

Anfang Dezember, eine Boxhalle in Augsburg, das letzte Sparring vor dem letzten Kampf des Jahres. Fatih Dübüs steht im Ring, der Körper angespannt, die Fäuste geballt. Sein Gegner: Wie immer ein Kollege aus den eigenen Reihen, einer jedoch, der einen weniger guten Tag erwischt hat als der Friedberger Boxer. Ebenjener Umstand wird Dübüs in der Folge zum Verhängnis.

Denn bereits während des Sparrings wird klar: Dübüs Gegner, normalerweise ein solider Sportler, ist den Schlägen des Friedbergers in dieser Situation nicht gewachsen. Die geplanten sechs Runden sind nicht einmal ansatzweise vorbei, da taumelt er das erste Mal, wirkt angeschlagen. Während eines richtigen Kampfes hätte man versucht, den Sportler aufzurichten, zu stabilisieren. Im Training ist das Risiko einer Verletzung zu groß. Während sich Dübüs also auf einen Kampf vorbereiten muss, der seine weitere Karriere maßgeblich beeinflusst, fehlt ihm der Gegner. Als Ersatz steht keiner bereit - außer einem Ringer, der sein Training unterdessen an einem Sandsack absolviert hat. Der Haken: Ringer kämpfen naturgemäß anders als Boxer, der Sport ist körperlicher und weniger auf eine präzise Handarbeit ausgelegt. Und: Ihren Kopf halten Ringer in Abwehrhaltung oft gesenkt. In einer Situation, so schildert es Dübüs, habe er den Hinterkopf seines Kontrahenten gegen die Stirn bekommen. Platzwunde, Bluterguss, fünf Stiche. Eine Absage des Kampfes war so die Folge.

