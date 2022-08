Trotz Gehirnerschütterung: Friedberger Dübüs schlägt Gegner K.o

Plus Nach gesundheitlichen Problemen und einer Kampfpause meldet sich der Friedberger Boxer Fatih Dübüs in Königsbrunn zurück. Wie es jetzt für ihn weitergeht.

Sieben Monate ist es her, dass Fatih Dübüs im Ring stand. Bis zum Samstag. Dann konnte der Friedberger Boxer in Königsbrunn nach der langen Pause endlich wieder einsteigen, mit „doppelter Motivation“, wie er sagt. Doch die sollte schon nach kurzer Zeit umschwenken.