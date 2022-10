Boxen

18:00 Uhr

Wegweisender Kampf: Fatih Dübüs tritt in Königsbrunn an

Plus Der Friedberger Boxer Fatih Dübüs steigt am Samstag in Königsbrunn in den Ring. Was seinen Gegner gefährlich macht und warum er bereits weiter vorrausblickt.

Artikel anhören Shape

Gerade sei er etwas müde, sagt Fatih Dübüs. Der Tag ist schön, für Ende Oktober scheint viel die Sonne, da bietet es sich an, in den trainingsfreien Stunden in Friedbergs Innenstadt zu genießen. Viele hat der Boxer davon nicht. Deshalb auch die Trägheit, die das intensive Höhentraining am Vortag noch verstärkt hat. Denn am Samstag steht sein nächster Kampf in Königsbrunn an, vier Runden soll er gehen. Höchstens. Vorbereitet hat er sich aber auf mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .