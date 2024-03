Trainer wirft das Handtuch: Friedberger Fatih Dübüs kassiert zu viele Treffer

Plus Boxer Fatih Dübüs taumelt und geht zu Boden. Der Trainer des Friedbergers gibt auf. Trotz der Niederlage steht bereits der nächste Fight - ungewöhnlich.

Um die 300 Nachrichten habe er bekommen, einige davon aufmunternd, einige unterstützend, zahlreiche fragend. Und Fragen stellte sich auch Fatih Dübüs nach seinem Kampf gegen Helber Rojas in München, Fragen, die seine Zukunft betrafen. Dabei spielte der Vergleich mit seinem venezolanischen Kontrahenten eine große Rolle. Am Ende gibt es dennoch eine gute nachricht für den Friedberger.

Es ist Samstag, kurz vor 20 Uhr. Er habe sich gut gefühlt, erzählt Dübüs, schon beim Wiegen sei er sich sicher gewesen, dass er sowohl die Kraft als auch die Ausdauer gehabt hätte, seinen unberechenbaren Konkurrenten zu besiegen. Dann jedoch kam alles ganz anders.