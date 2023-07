Breitensport

40 Euro für das Sporttreiben: So kommt die Aktion in Aichach-Friedberg an

40-Euro-Gutscheine gibt es für Neumitglieder in Sportvereinen. Die Aktion wird in Aichach-Friedberg wenig genutzt.

Plus Seit Anfang des Jahres bekommen Neumitglieder in Sportvereinen 40 Euro. Wie die Aktion bei den Vereinen im Wittelsbacher Land ankommt und was gefordert wird.

Von Manuel Rank

Seit Mitte Januar verteilt die Bundesregierung 40-Euro-Gutscheine an alle Personen, die sich neu in einem Sportverein anmelden. Die Initiative soll Vereine unterstützen und Leute motivieren, neue Sportarten auszuprobieren. Bundesweit kommt die Aktion gut an: Mehr als die Hälfte der Tickets sind vergriffen. Im Wittelsbacher Land wurden bislang wenige Gutscheine eingelöst. Die Aktion läuft noch bis Ende August.

Einem Sportverein beitreten, sich vielleicht im Tennis oder Handball ausprobieren und dafür noch 40 Euro geschenkt bekommen? Möglich macht das eine Aktion, die seit dem 24. Januar läuft. Im Rahmen einer Kampagne mit dem Slogan "Dein Verein: Sport, nur besser" verteilt die Bundesregierung zusammen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) 150.000 sogenannter "Sportvereinsschecks".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

