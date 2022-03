Dasing

vor 17 Min.

Ehrenamt mit Leib und Seele: Michaela Moucka gibt beim Tennis alles

Plus Michaela Moucka engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich beim TC Dasing. Was die 54-Jährige antreibt und über was sie sich manchmal ärgert.

Von Sebastian Richly

Wie viele Stunden Michaela Moucka pro Saison für den TC Dasing ehrenamtlich tätig ist, weiß die 54-Jährige nicht. Eines weiß die leidenschaftliche Tennisspielerin aber ganz genau: „Ich mache das immer noch gerne. Das ist in keiner Weise eine Belastung. Es geht um die Gemeinschaft und darum, möglichst viele Mitglieder zusammenzubringen. Das würde ich niemals als Arbeit sehen.“ Seit rund zwölf Jahren gehört Moucka zum Vorstand des Vereins. Was die Haunswieserin (Gemeinde Affing) am Ehrenamt reizt und warum sie sich manchmal doch ärgert.

