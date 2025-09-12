Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Der FC Stätzling empfängt in der Landesliga den FC Ehekirchen. Zwei Leistungsträger fehlen.

Fußball - Landesliga Südwest

Spielstarker Gegner mit Internet-Hit

Der FC Stätzling empfängt in der Landesliga den FC Ehekirchen. Zwei Leistungsträger fehlen.
    • |
    • |
    • |
    Auf harte Arbeit dürfen sich Alexander Meixner (rechts) und der FC Stätzling auch gegen Ehekirchen einstellen.
    Auf harte Arbeit dürfen sich Alexander Meixner (rechts) und der FC Stätzling auch gegen Ehekirchen einstellen. Foto: Oliver Reiser

    Der FC Stätzling empfängt am Samstagnachmittag eine kleine Social-Media-Bekanntheit. Florian Ettenreich, genannt „Flocke“, ließ den Landesliga-Vorletzten FC Ehekirchen mit seinem herrlichen Freistoßtreffer vergangenen Sonntag beim 1:1 gegen den FC Kempten viral gehen. Sein Kunstschuss schaffte es sogar auf den Instagram-Kanal der Sport Bild. Der Stätzlinger Held des vergangenen Spieltags erhielt zwar weit weniger Likes und Kommentare - dennoch war Endrit Ahmetis erstes Tor für Stätzling nicht minder wichtig. Schließlich ließ es den FCS in Aystetten spät über ein 1:1 jubeln.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden