Spielstarker Gegner mit Internet-Hit

Der FC Stätzling empfängt am Samstagnachmittag eine kleine Social-Media-Bekanntheit. Florian Ettenreich, genannt „Flocke“, ließ den Landesliga-Vorletzten FC Ehekirchen mit seinem herrlichen Freistoßtreffer vergangenen Sonntag beim 1:1 gegen den FC Kempten viral gehen. Sein Kunstschuss schaffte es sogar auf den Instagram-Kanal der Sport Bild. Der Stätzlinger Held des vergangenen Spieltags erhielt zwar weit weniger Likes und Kommentare - dennoch war Endrit Ahmetis erstes Tor für Stätzling nicht minder wichtig. Schließlich ließ es den FCS in Aystetten spät über ein 1:1 jubeln.
Fußball - Landesliga Südwest
