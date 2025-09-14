Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Der FC Stätzling gewinnt mit 2:0 gegen den FC Ehekirchen

Fußball - Landesliga Südwest

Ahmeti und Rosner führen Stätzling zum Sieg

Der FC Stätzling gewinnt mit 2:0 gegen den FC Ehekirchen. Vorne trifft abermals Endrit Ahmeti, hinten bringt Fabian Rosner die Gästeangreifer reihenweise zur Verzweiflung.
Von Reinhold Rummel
    • |
    • |
    • |
    Voller Einsatz: Stätzlings Torschütze Endrit Ahemti (rechts) gegen Ehekirchens Jakob Schmid.
    Voller Einsatz: Stätzlings Torschütze Endrit Ahemti (rechts) gegen Ehekirchens Jakob Schmid. Foto: Reinhold Rummel

    Es sind Momente, wie dieser, die den den Fußballsport so interessant machen: Es lief die 67. Spielminute an der Sportanlage an der St.-Anton-Straße in Stätzling. Der 24-jährige Endrit Ahmeti marschierte mit flinken Schritten, den Ball am rechten Schlappen führend, von der linken Seite in Richtung Strafraum des FC Ehekirchen. Kurzer Blick auf FCE-Keeper Korbinian Neumaier und dann schlenzte der Stätzlinger den Ball gefühlvoll aus knapp 20 Metern ins lange Toreck. Keeper Neumaier streckte sich vergebens – der Ball schlug neben dem rechten Pfosten unhaltbar zum 1:0 der Stätlzinger hinter im ein. Entsprechend lautstark jubelte Ahmeti über seinen zweiten Saisontreffer - der abermals von enormer Bedeutung war: Beim 1:1 in Aystetten am Spieltag zuvor hatte Ahemti spät zum Ausgleich getroffen. Seine Teamkollegen feierten ihn auch dieses Mal ausgiebig.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden