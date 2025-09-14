Ahmeti und Rosner führen Stätzling zum Sieg

Es sind Momente, wie dieser, die den den Fußballsport so interessant machen: Es lief die 67. Spielminute an der Sportanlage an der St.-Anton-Straße in Stätzling. Der 24-jährige Endrit Ahmeti marschierte mit flinken Schritten, den Ball am rechten Schlappen führend, von der linken Seite in Richtung Strafraum des FC Ehekirchen. Kurzer Blick auf FCE-Keeper Korbinian Neumaier und dann schlenzte der Stätzlinger den Ball gefühlvoll aus knapp 20 Metern ins lange Toreck. Keeper Neumaier streckte sich vergebens – der Ball schlug neben dem rechten Pfosten unhaltbar zum 1:0 der Stätlzinger hinter im ein. Entsprechend lautstark jubelte Ahmeti über seinen zweiten Saisontreffer - der abermals von enormer Bedeutung war: Beim 1:1 in Aystetten am Spieltag zuvor hatte Ahemti spät zum Ausgleich getroffen. Seine Teamkollegen feierten ihn auch dieses Mal ausgiebig.
Fußball - Landesliga Südwest
