Dreimal Edelmetall und zahlreiche Tickets

Ein sportlicher Höhepunkt ist für viele Schützen die Teilnahme an den bayerischen Landesmeisterschaften auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück. Bei den populären Wettkämpfen, bei denen es nicht nur um Titel, sondern auch um die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften ging, waren auch 69 Sportler des Friedberger Schützengaues vertreten.

Den Anfang machten die Luftgewehr Auflageschützen. Hier wird bei 30 Schüssen um jedes Zehntel gekämpft. Gute Ergebnisse liegen bei 315 Ringen und mehr. Knapp lag Gerhard Reile (KK Harthausen-Paar) mit 315,1 über dieser Marke, erreichte bei den Senioren I Rang 20. Bei den Senioren II schloss Andreas Beutlrock (KK Harthausen-Paar, 313,6) auf dem 36. Platz ab. Gemeinsam mit Pierre Stumpf (314,4/26.) kam das Harthausener Team mit 943,1 Ringen auf den neunten Platz. Auch Monika Mayr aus Tegernbach überzeugte bei den Seniorinnen II mit 313,1 Ringen und Platz acht. Erstmals waren die Harthausener Auflageschützen Rudolf Madjari, Oliver Rudroff und ein mit 303,5 Ringen stark auftrumpfender Gerhard Reile (11.) auch mit der Luftpistole vertreten.

Mit zehn Jungschützen nahm Elf und Eins Freienried bei den Lichtgewehrmeisterschaften in der Zeidler-Sporthalle in Feucht teil. Dabei gewann Jonas Hartl bei den Schülern III mit der Lichtpistole freihändig mit 119 Treffern die Bronzemedaille. Mit 547 Ringen belegte der Harthausener Hans-Jürgen Späth im Kleinkaliber Dreistellungskampf, wo jeweils kniend, liegend und stehend aus 50 Meter Entfernung geschossen wird, den zehnten Platz. Noch besser lief es für ihn im KK 100 Meter, wo er mit 288 Ringen bei den Herren III nur um einen Zähler Bronze verfehlte und Fünfter wurde.

Während sich bei den Armbrustschützen Peter Wintermayr (Tell Dasing) mit 371 Ringen und dem siebten Platz in der Herrenklasse III für die deutsche Meisterschaft qualifizierte, lief es bei Stefan Pany nicht so gut. Mit 368 Ringen kam er bei den Herren I auf Rang 17 und muss hoffen, dass das Vorjahreslimit nicht angehoben wird. Martin Haider (SG Ried) hat dank seiner letzten 93er-Serie mit dem Zimmerstutzen mit 266 Ringen und Rang 21 bei den Herren III wohl das Ticket für die „Deutsche“ gelöst.

Starke Leistungen zeigten auch die Luftpistolenschützen. Neben Daniel Wrigley (SG Ottmaring, 373 Ringe), der den 22. Platz bei den Herren I erreichte, konnte Maria Reitner (SG Ried) in der Damenklasse IV mit starken 350 Ringen und einem beachtlichen vierten Platz sehr zufrieden sein. Im LP-Team-Mixed kamen die Freienrieder Verena Braun (352) und Joshua Beck (369) mit 721 Ringen auf den 23. Rang. Auch der LP-Nachwuchs überzeugte mit guten Resultaten und einer Bronzemedaille: Bei den Juniorinnen II wurde Veronika Arzberger (Harthausen) mit 362 Ringen Dritte. Auch Mika Kistler (Freienried) zeigte sich mit 355 Ringen (14.) treffsicher. In der Jugendklasse wurde Loris Fritsch (SG Ottmaring) mit 349 Ringen auf den Zwölfter. Ebenso kann David Albrecht von Gunzenlee Kissing mit 340 Ringen (28.) noch auf einen Start bei der „Deutschen“ hoffen.

Mit dem Luftgewehr ist die Norm zur Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft sehr hoch. Bei den Damen werden mehr als 408 Ringe benötigt. In Bestform präsentierte sich hier Selina Krauss (Harthausen), die in ihrem ersten Jahr in der Damenklasse mit starken 408,7 Ringen (65.) und persönlicher Bestleistung voll überzeugte. Ebenso hohe Treffsicherheit zeigte ihre Teamkollegin Bianca Madjari, die bei den Damen II mit 409,2 Ringen hinter Daniela Sykora vom SV Stadtbergen (412,9) bayerische Vizemeisterin wurde. Michaela Hirschberger (KK Mering) kam mit 401,4 Ringen auf den 13. Platz bei den Damen II.

Beachtliche Leistungen boten auch die LG Juniorinnen I. Hier waren Elisabeth Arzberger (404,5/27.) und Carina Hecher (403,3/34.) am zielsichersten. Das Schüler-Luftgewehrteam von KK Mering mit Franziska Engstle (200,7/ 11.), Hannah Kaiser (189,3/ 142.) und Dominik Konderla (187,0/ 58.) präsentierte sich in glänzender Verfassung und erzielte mit 577,0 Ringen einen beachtlichen 13. Platz von 49 Mannschaften. Als Lohn für eine tolle Moral und ihren Kampfgeist haben auch Sophia Tenta (Steinach) mit 197,6 (30.) und Lisa Madjari (Harthausen 193,6 /70.) die Hoffnung auf einen Start bei der deutschen Meisterschaft. Dort werden bei den Herren III auch Stefan Zieglmeir (Kissing) mit 400,8 (13.), sowie Hans-Jürgen Späth (Harthausen) mit 398,8 (24.) vertreten sein. Zum Abschluss der bayerischen Titelkämpfe glänzte Franziska Engstle im Luftgewehr-Dreistellungswettkampf mit 581 Ringen und Rang neun. Insgesamt haben 21 Schützen das Niveau für eine Teilnahme zu den Deutschen Meisterschaften erreicht. (rmü)