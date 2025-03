Der Kissinger SC startet in die Kreisliga-Rückrunde

An diesem Wochenende ist in der Kreisliga besonders das Aufsteigerduell zwischen der SF Friedberg und der SG Münster/Holzheim brisant. Die Herzogstädter müssen im Kampf um den Klassenerhalt dringend punkten. Während der TSV Merching gegen den Siebtplatzierten drei Punkte braucht, um im Aufstiegsrennen keine Fehler zu machen, startet der Kissinger SC nach der Winterpause endlich in die Rückrunde – mit einer auf dem Papier lösbaren Aufgabe vor heimischem Publikum.

Der Kissinger SC startet am Sonntagnachmittag um 14 Uhr gegen den Tabellenelften TSV Pfersee in die Rückrunde. Nach einer vielversprechenden Hinrunde steht der KSC aktuell auf Rang vier und schielt auf die oberen Plätze. Dennoch ist der Aufstieg in Kissing kein Thema. „Über den Aufstieg reden wir nicht. Wir haben im Winter unseren Torjäger Roman Große in die Landesliga verloren und auch in der Verteidigung haben wir mit Verletzungen zu kämpfen“, erklärt Trainer Franko Berglmeir. Die Vorbereitung lief aufgrund von Krankheitsfällen und bedingt dadurch schwächeren Auftritten in den Testspielen durchwachsen. Trotzdem möchte man mit einem Sieg in die Rückrunde starten und weiterhin oben mitspielen: „Wenn wir unsere aktuelle Tabellenposition halten, wäre ich schon zufrieden. Natürlich schielen wir aber auch ein oder zwei Plätze weiter nach oben, wenn die Konkurrenten Punkte liegen lassen“, fügt der Trainer des Kissinger SC hinzu.

Merching will gegen erneut gegen den SV Hammerschmiede punkten

Um die gleiche Uhrzeit stehen die Kicker des TSV Merching auf heimischem Rasen, um einen wichtigen Schritt im Aufstiegskampf zu machen. Am letzten Spieltag musste man sich im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten TSV Zusmarshausen mit 0:2 geschlagen geben und gab somit den zweiten Tabellenplatz ab. Gegen den SV Hammerschmiede möchte man ähnlich wie beim 3:2-Sieg in der Hinrunde wieder punkten. „Der Aufstieg ist für uns nicht das große Thema, da es auch erst unser zweites Jahr in der Kreisliga ist. Im Vergleich zum letzten Spiel muss sich unsere Leistung um 100 Prozent verbessern, wenn wir weiterhin oben mitspielen wollen“, so Trainer Günter Bayer.

Icon Vergrößern Günter Bayer und der TSV Merching empfangen den SV Hammerschmiede. Foto: Rudi Fischer Icon Schließen Schließen Günter Bayer und der TSV Merching empfangen den SV Hammerschmiede. Foto: Rudi Fischer

Die Zweitvertretung des SV Mering spielt nach dem Aufstieg in die Kreisliga Augsburg eine gute Saison und steht im gesicherten Tabellenmittelfeld. Allerdings kommt am Sonntag mit dem TSV Zusmarshausen ein Schwergewicht nach Mering. Der Gegner ist aktuell Tabellenzweiter und sticht mit einer guten Vorder- und Hintermannschaft heraus. Auf Spielertrainer Lukas Drechsler mit elf Treffern und neun Vorlagen in elf Partien müssen die Meringer besonders achtgeben. In der Hinrunde gab es eine 1:4-Pleite. Anpfiff ist ebenfalls um 14 Uhr.

Der TSV Friedberg will seine Niederlagenserie beenden

Der TSV Friedberg befindet sich zwar noch im Tabellenmittelfeld der Kreisliga Ost, doch ein Heimsieg wäre essenziell, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten. Zudem möchte man die aktuelle Serie von drei Niederlagen in Folge beenden. Der kommende Gegner SVV Alsmoos-Petersdorf kommt mit fünf Siegen aus den letzten sieben Kreisligaspielen im Rücken nach Friedberg. Spielertrainer Robin Helmschrott, der am vergangenen Wochenende den Siegtreffer für seine Mannschaft erzielte, steht aktuell bei 18 Treffern und sechs Vorlagen und strahlt reichlich Offensivgefahr aus.

Für den Stadtrivalen ist die Situation etwas angespannter: Die SF Friedberg und den ersten Abstiegsplatz trennen aktuell nur zwei Punkte. Für Moral und Selbstvertrauen sorgte der erste Dreier nach sechs Partien ohne Sieg beim 2:1-Erfolg gegen den SC Oberbernbach. Im Aufsteigerduell treffen die Sportfreunde am Sonntagnachmittag um 14 Uhr auf die SG aus Münster/Holzheim, die momentan den vorletzten Rang belegt. Somit ist die kommende Aufgabe besonders wichtig, um eine Serie zu starten und ein Ausrufezeichen im Rennen um den Klassenerhalt zu setzen.