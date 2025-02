Der Kissinger SC will in Aichach Vollgas geben

An diesem Samstag wartet auf die Handballerinnen des Kissinger SC eine vergleichsweise kurze Fahrt. Diesmal führt sie der Weg im Rahmen der Oberliga Süd in den Norden des Landkreises zum TSV Aichach. Die Anwurfzeit um 16 Uhr ist ungewöhnlich. Mit der Terminänderung will man Kollisionen mit dem Ball des Sports am gleichen Abend in der Halle des TSV Aichach möglichst klein halten. Danach ruht der Handball an den folgenden zwei Wochenenden, ehe das Finale der Saison 2024/25 mit den noch ausstehenden fünf Partien für beide Mannschaften ansteht. Die Handballer des TSV Friedberg legen bereits an diesem Wochenende eine Pause ein, ebenso eine Woche später.

Zuhause ein Unentschieden – da darf man in der Regel von einem verlorenen Punkt sprechen. Doch wer das 26:26 gegen Bayern München als halbe Niederlage für den Kissinger SC einordnen will, der tut ihm Unrecht. Denn schließlich steht der Gegner an der Spitze der Tabelle in der Oberliga und hat vor gut einem Monat in Aichach mit einem Plus von sechs Toren gewonnen. Das jüngste Resultat besagt somit einiges über die aktuelle Verfassung des KSC-Teams. Christina Seidel, die Aichacher Trainerin, hat wie üblich das letzte Spiel des Gegners analysiert und war ebenfalls überrascht vom Ergebnis: „Bayern hat für seine Verhältnisse schwach gespielt, Kissing hat stark gespielt, hat gekämpft.“ Auf Seiten der Gäste kam es zu einer Vielzahl von technischen Fehlern, die waren wohl auf dem Einsatz von Harz zurückzuführen. Dieses Klebemittel darf in der Aichacher Halle nicht verwendet werden.

Kissing verzichtet im Training vor dem Derby auf Harz

Die Probleme mit kranken Spielerinnen waren auf Seiten des TSV auch unter der Woche noch zu spüren. So war der Kreis im Training am Dienstag klein. Es bleibt die Hoffnung, dass am Samstag nahezu alle Kandidatinnen mitmachen können. Tini Wonnenberg will es nach ihrer Verletzungspause wieder versuchen. Christina Seidel wird hingegen nicht dabei sein, in Albstadt werden Kandidatinnen für die Jugendnationalmannschaft gesichtet: „Mit dem Herzen bin ich dabei. Aber ich werde gut vertreten durch Thomas (Wonnenberg) und die Silke (Arnold).“

Aichachs Trainerin Christina Seidel (rechts) wird gegen Kissing durch Silke Arnold vertreten. Foto: Adrian Goldberg

Julia Rawein, die Trainerin der Gäste, spricht „erneut von einem favorisierten Gegner“, schließlich steht Aichach in der Tabelle zwei Plätze besser da. Um bei diesem Nachbarn bestehen zu können, versucht sie ihren Schützlingen klarzumachen: „Wir müssen uns ähnlich kampfstark und mutig wie gegen Bayern präsentieren.“ Der Kader der Gäste ist derzeit wie allgemein mehr oder weniger üblich gesundheitlich angeschlagen, sodass sich wohl erst kurz vor Spielbeginn mit Sicherheit sagen lässt, wer zum Einsatz kommen kann. Um für das Derby ohne Harz gerüstet zu sein, hat man bereits unter der Woche darauf verzichtet. Die einfache Devise der Trainerin lautet: „Noch einmal Vollgas geben, danach haben wir zwei spielfreie Wochenenden, bevor es dann auf die Zielgerade der Saison geht.“