Der SC Tegernbach ist wieder Bayernligist

Mit einen hart erkämpften zweiten Platz in der Oberliga-West haben die Tegernbacher Stockschützen den Aufstieg in die Bayernliga Süd verwirklicht. Die Herren II sind in der Kreis-Oberliga zwar auf einem „Nichtabstiegsplatz“, müssen aber den gleitenden Abstieg abwarten.

Zum zweiten Spieltag der Oberliga West ging es für die Tegernbacher Herren in der Aufstellung Michael Wagner, Markus Wagner, Stefan Wagner und Luis Merkl (Ersatzmann Dominik Eder) erneut in die Kühbacher Stocksporthalle. Gleich zum Auftakt setzte es eine 5:6-Niederlage gegen den VSC Donauwörth. Davon erholte sich die Mannschaft schnell, siegte gegen die SpVgg Lagerlechfeld-Graben (12:1), den TSV Stötten (6:3), den FSV Eching (8:3), den FC Penzing 2 (6:1), den SV Nordheim (7:6) und remisierte gegen den SV Fuchstal (6:6). Nach einem 10:3 über Höchstädt wartete Tabellenführer EC Osterreinen. In einer heiß umkämpften Partie unterlagen die Tegernbacher 3:4. Die Niederlage zeigte Wirkung, es folgten Pleiten gegen Kühbach III (3:5) und den EC Augsburg (3:7) - der Aufstiegsplatz war plötzlich in Gefahr. Doch die Tegernbacher schüttelten sich und legten einen tollen Endspurt mit Siegen gegen Unter-Oberbrunn (5:4), Erkheim (10:2) und Schrobenhausen (8:1) hin. In der Abschlusstabelle stand nur Osterreinen mit 40:16 Punkten vor Tegernbach (39:17). Beide steigen in die Bayernliga Süd auf.

Die Herren 2 bestritten die Kreisoberliga, Gruppe 1, in der Aufstellung mit Martin Kurz, Helmut Merkl, Klaus Franz, Gerhard Engelmann und Peter Hauske. Nach einem intensiven Turnier auf den Olchinger Bahnen belegte das Team mit 7:11 Punkten (+ 15 Differenz) Rang acht, der eigentlich den Klassenerhalt bedeutet. Allerdings ist man noch nicht ganz sicher, denn wenn über den „gleitenden Abstieg“ mehrere Mannschaften in die Liga kommen, könnte es auch den Weg in die Kreisliga bringen.

In weiteren Freundschaftsturnieren errangen die Tegernbacher Damen (Lis Wagner, Lissi Kurz, Martha Kahn, Andrea Leber) in Odelzhausen Rang zwei. Das Mixed-Team mit Annika Wagner, Nadine Knöbel, Markus Wagner und Axel Knöbel belegte in Odelzhausen Platz sechs und beim offenen Turnier in Eching wurden Nadine Knöbel, Markus Wagner, Luis Merkl und Axel Knöbel Zehnter. (hj)