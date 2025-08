Der SV Mering reist mit breiter Brust nach Bobingen

Nach den überzeugenden Siegen in der Liga und im Pokal präsentiert sich der SV Mering unter dem neuen Spielertrainer Thilo Wilke früh in Form. Nun wartet mit dem TSV Bobingen ein Aufstiegsanwärter auf den MSV, die Mannschaft hat die Chance, ihre gute Form zu bestätigen. Ein Faktor, der das Spiel zu einem Härtetest für die Meringer macht, ist, dass der Kader stark dezimiert ist. Der BC Rinnenthal trifft derweil auf den FC Horgau – auf einen wahren Stolperstein aus der vergangenen Saison.

Mit einem 4:1 im Pokal beim Lokalrivalen aus Kissing und einem 4:0-Erfolg am ersten Spieltag über die SpVgg Langerringen präsentierte sich der SV Mering zu Beginn der Saison in einer guten Verfassung. Spielertrainer Wilke verfolgt eine andere Spielphilosophie als bislang in Mering gespielt, dennoch scheint sich die Mannschaft früh eingespielt zu haben. „Der Start gelang uns erstmal super und da geht ein großes Lob an die Mannschaft“, erklärt Wilke. „Gleichzeitig dürfen wir uns nicht darauf ausruhen. In den nächsten Wochen warten auf uns starke Gegner, die um den Aufstieg mitspielen.“

Wilke muss den Matchplan ändern: Vier Ausfälle und drei Fragezeichen

Am Samstagnachmittag um 14 Uhr wartet mit dem TSV Bobingen ein echter Härtetest: Die Bobinger verpassten nach dem Abstieg aus der Landesliga in der vergangenen Saison nur knapp den Aufstiegsrelegationsplatz und zählten mit lediglich 24 Gegentreffern zu den defensiv stärksten Mannschaften der Liga. Der MSV muss in Bobingen mit einem stark dezimierten Kader antreten: Mit Daniel Kapfer, Maximilian Kless, Michael Fuchs und Harald Kerber stehen aus verschiedenen Gründen einige wichtige Spieler nicht zur Verfügung. Zudem stehen verletzungsbedingt Fragezeichen hinter Jonas Niemi, Noah Mölders und Moritz Neumann.

„Der Kader ist zwar dezimiert, allerdings kann das auch dazu führen, dass die Mannschaft näher zusammenrückt und füreinander kämpft. Nichtsdestotrotz wird es Anpassungen am Matchplan geben“, verrät Wilke.

Rinnenthal ist in Horgau auf Wiedergutmachung aus

Der BC Rinnenthal startete mit einem 0:0 gegen den VfL Ecknach in die neue Saison. Am Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr ist der BCR zu Gast beim FC Horgau – ein Gegner, gegen den sich die Rinnenthaler bei den vergangenen Aufeinandertreffen besonders schwergetan haben (0:1, 2:4). Ein Hoffnungsschimmer: Horgau erwischte mit einer deutlichen 1:5-Niederlage beim Aufsteiger aus Zusmarshausen einen denkbar schlechten Start in die Saison.

Spielertrainer Manuel Utz ist erfreut, dass bis auf Benedikt Engl, der sich im vergangenen Spiel einen Muskelfaserriss zugezogen hat, alle Spieler einsatzbereit sind. Er betont: „Wir haben etwas wiedergutzumachen. Horgau ist ein Gegner, der uns in der Vergangenheit nicht gut gelegen hat und startete nicht gut in die Saison. Das darf man aber nicht überbewerten, sie werden umso heißer auf das Spiel sein.“