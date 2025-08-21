„Derbys am Fließband“: Die Kreisklasse Aichach startet in die neue Saison

Der Anpfiff für die neue Spielrunde folgt nun auch in der Kreisklasse Aichach und Augsburg Nord. „Das wird eine hochspannende Spielrunde“, ist sich nicht nur der neue Coach des SC Oberbernbach, Niklas Augart, sicher. Der 34-jährige Trainer hat ähnlich wie Spielleiter Helmut Brandmayr einen kompletten Umbruch der Spielrunde 2025/26 zu meistern. Während die altbekannten Stammvereine FC Gundelsdorf und DJK Stotzard künftig der Augsburger Nordstaffel angehören und sich unter anderem mit dem VfL Westendorf, TSV Herbertshofen oder SC Biberbach sportlich messen dürfen, ist die Aichacher Kreisklasse ebenfalls mit sechs neuen Teams bestückt.
Fußball - Kreisklasse
