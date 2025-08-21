Icon Menü
„Derbys am Fließband“: Dir Kreisklasse Aichach startet in die neue Saison

„Derbys am Fließband“: Die Kreisklasse Aichach startet in die neue Saison

Eine Handvoll Aufstiegsanwärter, spannende Aufsteiger und zwei Umsiedler: Die Kreisklassen nehmen den Betrieb auf. Die Spielzeit könnte eine aufregende werden.
Von Reinhold Rummel
    Der SV Ottmaring um Coach Christian Jauernig trifft auf den TSV Sielenbach. Foto: Reinhold Rummel

    Der Anpfiff für die neue Spielrunde folgt nun auch in der Kreisklasse Aichach und Augsburg Nord. „Das wird eine hochspannende Spielrunde“, ist sich nicht nur der neue Coach des SC Oberbernbach, Niklas Augart, sicher. Der 34-jährige Trainer hat ähnlich wie Spielleiter Helmut Brandmayr einen kompletten Umbruch der Spielrunde 2025/26 zu meistern. Während die altbekannten Stammvereine FC Gundelsdorf und DJK Stotzard künftig der Augsburger Nordstaffel angehören und sich unter anderem mit dem VfL Westendorf, TSV Herbertshofen oder SC Biberbach sportlich messen dürfen, ist die Aichacher Kreisklasse ebenfalls mit sechs neuen Teams bestückt.

