Mit Feuer aus dem Keller

Die Anspannung war den Verantwortlichen und Fans des TSC Mering vor dem richtungsweisenden Bayernliga-Heimkampf ihres Teams gegen Schonungen anzumerken. In der heimischen Mehrzweckhalle waren die Schwaben zum Siegen verdammt, sollte es nicht schon früh in der Saison nur mehr gegen den Abstieg gehen. „Wir wussten, was auf dem Spiel steht. Die Stimmung in der Kabine war ernst, aber auch voller Energie“, erinnert sich Trainer René Winter. Unter der Woche hatte der Greco-Spezialist „mehr Feuer“ und „absoluten Siegeswillen“ von seiner Mannschaft gefordert – die lieferte ab.
Ringen Bayernliga
