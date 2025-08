Dieser Friedberger gehört zu Bayerns Schachelite

Kein Wort durchbricht die Stille. Nur das gelegentliche Umblättern eines Partiehefts. Im heimischen Wohnzimmer in Ottmaring sitzt Vincent Blodig regungslos am Tisch, die Augen über dem Schachbrett. Hier, zwischen Alltag und Ehrgeiz, beginnt ein Weg, der ihn schon sehr weit getragen hat. Erst im März holte Vincent bei den Schwäbischen Jugendeinzelmeisterschaften U16 souverän den Titel. Ein Sieg, der nicht bloß auf dem Brett gewonnen wurde, sondern lange zuvor, in stillen Stunden der Vorbereitung.

