Fußball Kreisligen Donnerstagsschicht in den Kreisligen: Kissing und Merching in Topform, Bachern vor wichtiger Aufgabe

Für die Kreisligisten steht die erste englische Woche der Saison an. Während Kissing und Merching ihre Serien ausbauen wollen, braucht Bachern langsam Punkte.