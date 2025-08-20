Donnerstagsschicht in den Kreisligen: Kissing und Merching in Topform, Bachern vor wichtiger Aufgabe

Für die Kreisligisten aus der Region steht am Donnerstagabend der vierte Spieltag auf dem Programm. Der TSV Merching und der Kissinger SC wollen ihre Siegesserien fortsetzen, während die SF Bachern bereits unter Druck stehen.
Fußball Kreisligen
