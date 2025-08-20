Icon Menü
Donnerstagsschicht in den Kreisligen: Kissing und Merching in Topform, Bachern vor wichtiger Aufgabe

Fußball Kreisligen

Für die Kreisligisten steht die erste englische Woche der Saison an. Während Kissing und Merching ihre Serien ausbauen wollen, braucht Bachern langsam Punkte.
Von Kerem Degirmenci
    Mangelnden Einsatz kann man Andreas Pangerl und den SF Bachern keinesfalls vorwerfen. Die bisherigen Gastspiele in Griesbeckerzell und Aichach hatten es allerdings auch in sich.
    Mangelnden Einsatz kann man Andreas Pangerl und den SF Bachern keinesfalls vorwerfen. Die bisherigen Gastspiele in Griesbeckerzell und Aichach hatten es allerdings auch in sich. Foto: Adrian Goldberg

    Für die Kreisligisten aus der Region steht am Donnerstagabend der vierte Spieltag auf dem Programm. Der TSV Merching und der Kissinger SC wollen ihre Siegesserien fortsetzen, während die SF Bachern bereits unter Druck stehen.

