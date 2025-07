Drei Teams punktgleich in der Gauoberliga

Bei den Luftgewehr-Schützen im Sportschützengau Friedberg steht nach acht Rundenwettkämpfen bereits ein Aufsteiger fest. Merching I (B-Klasse) konnten sich mit einer weißen Weste von 14:0 durchsetzen. Die Mannschaft ist nicht mehr einzuholen. Die einzigen Teams, die ebenfalls ein solches Punktekonto vorweisen können, sind Friedberg I (Gauliga) und KK-Harthausen-Paar IV (C-Klasse). Wenn in den nächsten Durchgängen alles glattläuft, steht dem Aufstieg nichts entgegen.

In der Gauoberliga sah sich Gunzenlee Kissing I dem starken Tabellendritten Spielhahn Aulzhausen I gegenüber und verlor mit 1517:1529 auch die Spitzenposition. Michael Lisson steuerte zum Erfolg seines Teams stolze 388 Ringe bei. Mit dem 1514:1496 gegen den punktlosen Tabellenletzten SG Ottmaring II setzte sich der Gauoberliga-Herbstmeister KK-Harthausen-Paar II wieder auf Platz eins. Demnach liegen jetzt die Mannschaften KK-Harthausen-Paar II, Kissing I und Aulzhausen I mit je 12:4 Punkten gleichauf. Zwischen dem Erstplatzierten und dem Dritten liegen nur 30 Ringe. Im Duell zwischen SG Bachern I und dem Bezirksliga-Absteiger SG Ried I waren die Siegespunkte hart umkämpft. Mit 1497:1490 setzte sich der Underdog Bachern I durch.

FSG Friedberg I holt in Ried den achten Triumph

Keine Überraschungen gab es in der Gauliga. Den achten Triumph in Folge holte die Königlich privilegierte FSG Friedberg I beim Gruppendritten Ried II (1484:1469). Mit einem Unentschieden trennten sich der Gruppenzweite Wildmooser Egenburg 1 und der Gruppenvierte Jägerblut Laimering I (1458:1458). In der zweiten Gruppe traf der Gruppenzweite Waldhorn Derching I auf den Gruppenführenden Enzian Heinrichshofen I und musste sich mit einem 1454:1468 zufriedengeben. Auerhahn Mering-St.Afra I unterlag ihrem Verfolger Elf und Eins Freienried I deutlich mit 1444:1511. Hier bewies vor allem Franziska Kunzmann (Freienried I) mit 389 Ringen ihr Können.

In der A-Klasse Gruppe I hält trotz Schießpause Freischütz Haberskirch-Unterzell II die Spitzenreiterposition inne. Mit dem 1415:1401 Erfolg über Egenburg II übernahm Kissing IV auch den zweiten Platz seines Gegners. Seinen Beitrag hierzu konnte Bastian Walter (Kissing IV) mit 374 Ringen leisten. Im Kellerduell begegneten sich Glonn-Au Vogach I und KK-Harthausen-Paar III. Schlusslicht KK-Harthausen-Paar III konnte die ersten Punkte holen (1407:1397). In Gruppe II kam Hubertus Baindlkirch I im Zweikampf beim Gruppenvorletzten Enzian Heinrichshofen II ins Straucheln (1399:1437) und verlor somit die Tabellenspitze. An diese setzte sich Bacherleh Steinach I nach einem 1437:1391-Sieg über das punktlose Schlusslicht Edelweiß Rieden I.

Laimering II besiegt Burgfrieden Tegernbach I knapp

Zwei äußerst knappe Entscheidungen fielen in der ersten Gruppe der B-Klasse. Hier machten es die Mannschaften am Tabellenende den Führenden nicht leicht. Mit nur sechs Ringen mehr auf dem Konto setzte sich der Gruppenerste Laimering II gegen den Gruppenletzten Burgfrieden Tegernbach I durch (1373:1367). Noch knapper war es zwischen Ottmaring III und Wulfertshausen II. Mit zwei Ringen konnte Wulfertshausen II als Sieger vom Stand gehen. In der zweiten Gruppe punktete der designierte Aufsteiger Mandicho Merching I mit 1412:1385 bei den Heimatschützen Stätzling I. Jessica Greppmeir (Merching I) erzielte in diesem Durchgang 368 Ringe. Sie führt mit einem Durchschnitt von 368,57 Ringen die Einzelwertung ihrer Klasse an. SK Wulfertshausen III gewann mit 1397:1312 gegen ihre punktlosen Gegner Steinach II und glich ihr Punktekonto aus.

In der C-Klasse verpassten die ungeschlagenen Schützen von KK-Harthausen-Paar IV ihrem erfolglosen Gegner Tell Eurasburg I die siebte Niederlage. KK-Mering II holte bei Laimering III mit einer guten Teamleistung von 1121 Ringen wichtige Punkte. Wieder konnte die Meringer Schützin Franziska Engstle mit 286 Ringen überzeugen. (mbw)

Die besten Ergebnisse:

Gau-Oberliga: Michael Lisson (Aulzhausen I) 388 Ringe, je 386: Bianca Madjari (KK-Harthausen-Paar II) und Eva-Maria Osterrieder (Kissing I); je 384: Dominik Baur (Bachern I), Luisa Kraus (Kissing I) sowie Johannes Schmid (Aulzhausen I).

Gauliga: Franziska Kunzmann (Freienried I) 389, Judith Treffler (Laimering I) 388, Lorenz Steinhard (Freienried I) 385.

A-Klasse: Bastian Walter (Kissing IV) 374 Ringe, Kilian Oswald (Steinach I) 372, je 370: Gabriele Holzmüller (Glonn-Au Vogach I) und Stefanie Söhl (Steinach I).

B-Klasse: Jessica Greppmeir (Merching I) 368 Ringe, Sören Trautvetter (Wulfertshausen III) 362, je 360: Lisa-Marie Trautvetter (Wulfertshausen III) sowie Peter Wintermayr (Stätzling I).

C-Klasse: Franziska Engstle (KK-Mering II) 286 Ringe, Veronika Arzberger (KK-Harthausen-Paar IV) 285, Hannah Kaiser (KK-Mering II) 280.