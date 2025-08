Dreimal Bayern-Bronze für den TSV Friedberg

Zum Ende der Wettkampfsaison ging es nochmal heiß her bei den Leichtathleten des TSV Friedberg. An zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden standen die Bayerischen Meisterschaften für die U16 und die U18 an. Den Anfang machten die Älteren aus der U18 in Hösbach bei Aschaffenburg. Das drückend heiße Wetter machte es den Sportlerinnen und Sportlern nicht leicht, aber die Tartanbahn im Sportzentrum Hösbach war nochmal für einige Top-Platzierungen und Bestleistungen gut.

Eine überraschende Medaille gab es für die 4x100-Meter-Staffel der Jungs. In der Besetzung Pieter Spechtmeyer, Julian Gödecke, Benedikt Kus und Valentin Becker lief das Quartett als drittes mit einer Saisonbestzeit von 47,32 Sekunden über die Ziellinie und durfte sich somit aufs Siegerpodest stellen. Julian Gödecke zeigte außerdem über die 400 Meter ein couragiertes Rennen, das mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 53,03 Sekunden und Platz sieben belohnt wurde.

Bei den Mädchen der U18 ging Magdalena Konrad über die 400 Meter Hürden an den Start und meisterte die zehn Hindernisse so gut, dass sie als Achte in einer Zeit von 69,31 Sekunden abschnitt. Sie war auch Teil der 4x100-Meter-Staffel, in der sie mit Luana Neburagho, Clea Zillmann und Emilia Sickler in sehr guten 50,65 Sekunden ebenfalls auf den achten Rang kam. Clea Zillmann, die eigentlich noch in der U16 startet, ging außerdem noch im Hochsprung an den Start, den sie mit 1,53 Metern und Platz sieben beendete.

Eine Woche später war das MTV-Stadion in Ingolstadt unter anderen Voraussetzungen Austragungsort der Landesmeisterschaften der U16 und der Bayerischen Mehrkampfmeisterschaften der U18. Nasskalte Verhältnisse machten den Athleten das Leben schwer und wirbelten den Zeitplan durcheinander.

Aber auch hier konnten die TSVler überraschend gute Leistungen abliefern und sogar zwei Mal Edelmetall nach Friedberg holen. Im Dreisprung der Altersklasse W15 steigerte sich Fenja Dittfurth im Verlauf des Wettbewerbs und zeigte einen starken Sprung nach dem anderen. Der weiteste landete bei 10,26 Metern, was ihr Rang drei einbrachte. Das gleiche Kunststück gelang Emil Schmid bei den Jungs der M14 im Speerwurf. Er schleuderte das 600 Gramm schwere Gerät bei seinem besten Versuch auf 38,50 Meter - ebenfalls Platz drei.

Großes Pech hatte Charlotte Konrad, die über die 300 Meter Hürden aussichtsreich auf Medaillenkurs lag, dann aber an der drittletzten Hürde stürzte und nur noch ins Ziel auslaufen konnte. Amina Landmann wurde außerdem Sechste im Speerwurf mit 35,28 Metern und Clea Zillmann Siebte im Hochsprung mit 1,53 Metern.

Benedikt Kus konnte bei den Jungs der M15 hervorragende Zeiten über die Sprintstrecken erzielen. Über die 100 Meter egalisierte er seine Bestzeit und wurde mit 12,23 Sekunden Neunter. Über die 300 Meter verbesserte er sein Bestresultat auf sehr gute 39,76 Sekunden und wurde Siebter.

Emilia Sickler musste im Siebenkampf der weiblichen Jugend U18 über zwei Tage verteilt ihr Können zeigen. Am ersten Tag startete sie ausgezeichnet mit einer neuen Bestzeit von 15,46 Sekunden über die 100 Meter Hürden in den Mehrkampf. Nach Hochsprung, Kugelstoßen und dem 200-Meter-Sprint lag sie mit 2611 Punkten aussichtsreich auf Platz sieben. Der Start in den zweiten Tag wurde ihr dann durch eine strenge Kampfrichterentscheidung verhagelt, als ihr bester Speerwurf für ungültig erklärt wurde. Im Weitsprung klebte ihr ebenfalls das Pech am Schuh, nachdem ihr bester Versuch knapp übertreten war. Am Ende sammelte sie über alle sieben Disziplinen 3844 Punkte und wurde dennoch gute Neunte.