SV Ottmaring holt Zweitliga-Titel: „Das ist erst der Anfang“

Am Abend vor den Finalspielen schworen sich die Ottmaringer Eisstockschützen noch einmal ein. Sie wollten den Aufstieg für Valentin Gaßmair schaffen. Der hatte tags zuvor die Wettkämpfe aufgrund anhaltender Rückenprobleme abbrechen müssen, wurde ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Per Video-Anruf sah er am Sonntag vom Krankenhausbett aus, wie seine Kollegen einmal mehr einen Rückschlag in positive Energie umwandelten und den Titel in der zweiten Bundesliga Süd klarmachten. Ottmaring hat damit den Durchmarsch von der Kreisklasse 5 ins Oberhaus der Eisstockschützen vollendet.

