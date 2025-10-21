Engl lässt es fünfmal klingeln: SG feiert Schützenfest

Während der SV Mering auch das sechste Spiel gewinnt, wartet der TSV Friedberg weiterhin auf den ersten Punkt. Die SG Rinnenthal/Ottmaring feiert derweil einen Kantersieg.

SG BC Rinnenthal/SV Ottmaring – FSV Inningen 10:0

Die SG Rinnenthal/Ottmaring fuhr in der Kreisliga gegen den FSV Inningen einen 10:0-Sieg ein. Teresa Sausenthaler erzielte bereits in der siebten Minute mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern das 1:0. Von da an war die SG kaum zu stoppen, es folgten weitere Abschlüsse auf das Tor von Johanna Sturm, Sandra Engl und erneut Sausenthaler. In der 20. Minute erhöhte Sandra Reggel nach einer präzisen Flanke zum 2:0. Nur wenige Minuten später konnte sich Engl auf der linken Seite gegen die Abwehrkette der Gäste durchsetzen und den Ball zum 3:0 ins Tor schieben. Das 4:0 fiel in der 28. Minute nach einem herausragenden Solo von Anna Wagner und einem Querpass auf Engl. Die Krönung der ersten Halbzeit setzte Isabell Finsterer in der 33. Minute mit einem platzierten Schuss ins Kreuzeck zum 5:0.

Nach der Pause ging er torreich weiter: Engl traf in der 52. Minute abermals und kurze Zeit später versenkte Wagner den Ball nach einer Ecke erneut im Tor der Gäste. Ein weiteres Traumtor erzielte Alina Späth – zum wiederholten Male nach einer Ecke. Immer wieder kombinierte sich die Heimmannschaft in Richtung Tor des FSV. In der 70. Minute fasste sich Engl auf der rechten Seite aus 25 Metern ein Herz und schloss hoch aufs Tor ab – 9:0. Kurz vor Schluss bekam die eingewechselte Sarah Bissinger zweimal die Chance auf ein weiteres Tor, allerdings ohne Erfolg. Den Schlusspunkt zum 10:0 setzte Sandra Engl nach eine Steckpass durch die Abwehrkette, ihr fünfter Treffer. (AZ)

SV Mering – TSV Kammlach 1:0

Der SV Mering kann weiter eine blütenweiße Weste vorweisen. Die Mannschaft von Trainer Martin Lidl gewann in der Bezirksliga Süd auch ihr sechstes Spiel der Saison. Das einzige Tor des Spiels erzielte Madita Strehle gegen Mitte der ersten Hälfte (21.) – ihr bereits vierter Saisontreffer. Mit der maximalen Punkteausbeute von 18 Zählern aus sechs Spielen führt der MSV die Tabelle weiterhin souverän an. (jly)

TSV Friedberg – FC Gerolsbach 0:2

In der Bezirksliga Nord wartet der TSV Friedberg hingegen noch auf den ersten Punkt der Saison. Auch gegen den FC Gerolsbach ging die Mannschaft von Trainer Andreas Albert leer aus, 0:2 hieß es am Ende. Nach einer halben Stunde traf Johanna Roscher zum 1:0 für die Gäste, kurz vor dem Ende machte die Gerolsbacherin den Deckel drauf (89.). (jly)