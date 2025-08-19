Der FC Stätzling in der Stube des Riesen

So richtig viel Zeit bleibt in der Fußball-Landesliga nicht, um einen Erfolg zu genießen: Schon schlägt wieder die große Glocke Big Ben und läutet mit den „Westminster Chimes“ die nächste englische Woche ein. Für den FC Stätzling heißt das: Nach dem Sieg gegen den TSV Aindling ist vor dem Gastspiel beim SV Manching (Mi., 19.30 Uhr). Ein Gegner, der für FCS-Trainer Loris Horn „sehr schwer einzuschätzen“ ist.

FCS Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Stätzling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Manching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis