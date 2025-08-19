Der FC Stätzling in der Stube des Riesen

So richtig viel Zeit bleibt in der Fußball-Landesliga nicht, um einen Erfolg zu genießen: Schon schlägt wieder die große Glocke Big Ben und läutet mit den „Westminster Chimes“ die nächste englische Woche ein. Für den FC Stätzling heißt das: Nach dem Sieg gegen den TSV Aindling ist vor dem Gastspiel beim SV Manching (Mi., 19.30 Uhr). Ein Gegner, der für FCS-Trainer Loris Horn „sehr schwer einzuschätzen“ ist.
Fußball - Landesliga
