Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

FC Stätzling in der Stube des Riesen

Fußball - Landesliga

Der FC Stätzling in der Stube des Riesen

Der Aufsteiger muss beim SV Manching ran - einer Mannschaft, die viele als Aufstiegsanwärter sahen, die aber nun hinter dem FCS steht. Das macht die Aufgabe für den FCS keinesfalls leicht.
    • |
    • |
    • |
    „Erwachsene Leistung“: Alexander Meixner (links) und der FC Stätzling überzeugten gegen Benjamin Woltmann und den TSV Aindling.
    „Erwachsene Leistung“: Alexander Meixner (links) und der FC Stätzling überzeugten gegen Benjamin Woltmann und den TSV Aindling. Foto: Michael Hochgemuth

    So richtig viel Zeit bleibt in der Fußball-Landesliga nicht, um einen Erfolg zu genießen: Schon schlägt wieder die große Glocke Big Ben und läutet mit den „Westminster Chimes“ die nächste englische Woche ein. Für den FC Stätzling heißt das: Nach dem Sieg gegen den TSV Aindling ist vor dem Gastspiel beim SV Manching (Mi., 19.30 Uhr). Ein Gegner, der für FCS-Trainer Loris Horn „sehr schwer einzuschätzen“ ist.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden