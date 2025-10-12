FC Stätzling schlägt auch gegen Dachau spät zu

Späte Tore sind beim Landesliga-Rückkehrer FC Stätzling keine Seltenheit. So auch beim 2:0 im Heimspiel gegen den TSV 1865 Dachau. Es lief bereits die 83. Spielminute, als sich auf der rechten Außenbahn Mert Sert dynamisch in den Strafraum bis zur Grundlinie vortankte. Kurzer Blick in die Strafraummitte und dort brauste der eingewechselte Daniel Palluch heran. Butterweich servierte Sert das Spielgerät seinem Teamkollegen, der den Ball cool aus fünf Metern in das Tor abtropfen ließ.

„Wir haben einfach den Glauben, dass wir bis zum Schlusspfiff einen Treffer erzielen können“, lobte Trainer Loris Horn sein Team. Zumal er von der Bank jederzeit frische Qualität in der entscheidenden Spielphase einwechseln kann. „Das ist schon sehr beruhigend“, war Horn zudem begeistert, wie der Führungstreffer zustande kam. „Das haben wir eifrig trainiert und diesmal ist es prima umgesetzt worden“, so der Stätzlinger Trainer. Schnelle Läufe über die Außenbahn bis zur Grundlinie „und dann konsequent die Box im Strafraum besetzen“ – diesen Plan setze sein Team zur Begeisterung des Trainers in der Schlussphase um.

Dachaus Doll hadert mit Hummels Entscheidung

Dass dann auch noch Mert Sert in der Schlussminute den zweiten Treffer per Foulelfmeter erzielte, er war zuvor von Ruben Milla Nava gehalten und gestoßen worden, rundete den Erfolg ab. Mit ausschlaggebend waren die frischen Akteure nach rund einer Stunde. Horn brachte mit Palluch und Paul Iffarth frischen Turbo ins Stätzlinger Angriffsspiel, „und damit sind wir nicht mehr zurechtgekommen“, resümierte Gäste-Coach Christian Doll, der früher unter anderem beim BC Aichach mit seinen Treffern für die Bayernliga-Meisterschaft gesorgt hatte.

Der 38-Jährige führte die Auswärtsniederlage seiner Elf aber auf eine krasse Fehlentscheidung des Unparteiischen Andreas Hummel zurück. „Es hätte einfach die Ampelkarte geben müssen, als mein Keeper beim Abschlag vom Stätzlinger gefoult wurde“, haderte Doll auch noch nach dem Schlusspfiff im Gespräch mit dem Unparteiischen. Luca Rossa hielt den Schlappen gefährlich in den Abschlag des Dachauer Torhüters – der Schiedsrichter beließ es aber in der 72. Minute bei einer energischen Ermahnung, nachdem Rossa schon nach zwei Minuten Gelb gesehen hatte. Dafür musste sich Dachaus Jakob Jopen wenig später zum Duschen verabschieden, als er Stätzlings Iffarth abräumte.

Nach Serts Pfostenschuss will Stätzling mehr

„Das sind halt die Kleinigkeiten, die ein Spiel entsprechend lenken“, merkte Christian Doll an, „dass es für uns nicht gut gelaufen ist.“ Dabei hätten die Platzherren schon vor der Pause die Partie entscheiden können, denn der Gast fand einfach nicht statt. „Wir waren zu passiv“, so Doll. Dafür war Horn vom Auftritt vor der Pause zufrieden, „aber wir haben uns für den Aufwand zunächst nicht belohnt.“ Völlig abgemeldet waren die Dachauer um Stürmer John Haist, der nahezu ohne Ballkontakt blieb. Erst nach dem Wechsel, nachdem FCS-Platzwart Bernhard Hubel akribisch die Löcher im Stätzlinger Grün beseitigt hatte, kam der Gast kurzfristig gefährlich vor das Gehäuse von FCS-Torwart Rosner. „Diese Phase haben wir gut überstanden“, so Horn.

Und als dann Sert nach einem Freistoß von Iffarth auf der Gegenseite den Außenpfosten traf, wollte Stätzling den Treffer mehr als die Gäste. „Wir haben eine starke Schlussphase abgeliefert und sind dafür belohnt wurden“, war nicht nur Horn, sondern auch FCS-Sportdirektor Manfred Endraß hochzufrieden. „Ein verdienter Sieg, das hat wieder Freude bereitet.“

FC Stätzling: Rosner, Can, Meixner, Rossa, Böck (78. Rösch), Ahmeti (ab 58. Palluch), Lenz (ab 90. Lenz), Seifert (ab 65. Iffarth), Lindermayr, Giordanelli (73. Kraus), Sert.

Tore: 1:0 Palluch (83.) 2:0 Sert (90.)

Gelb-Rote Karte: Jopen (75.)

Schiedsrichter: Andreas Hummel

Zuschauer: 140