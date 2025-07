Der FC Stätzling vor dem Auftakt gegen Schwabmünchen: „Das Schöne ist: Wir sind der Underdog“

Loris Horn, am Sonntag kommt der TSV Schwabmünchen an die Sankt-Anton-Straße. Um 15 Uhr beginnt für den FC Stätzling die Landesligasaison. Plakativ gefragt: Ist Ihre Mannschaft bereit dafür?

Ja, definitiv. Wir haben einerseits schon in den Relegationsspielen gegen die Landesligisten Kaufering und Olching gezeigt, dass wir absolut mithalten können. Jetzt haben wir eine sehr kurze, aber extrem gute Vorbereitung hinter uns. Wir haben uns außerdem sehr gut verstärkt.

