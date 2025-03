FC Stätzling im Check: Geht die Aufholjagd weiter?

Der FC Stätzling blickt auf eine Herbstrunde voller Höhen und Tiefen zurück: Nach einem starken Saisonauftakt mit drei Siegen aus den ersten vier Partien folgte eine schwierige Phase: Von sieben Spielen wurde nur eines gewonnen, die anderen sechs verloren. Als Reaktion darauf trennte sich der Verein Mitte September von Trainer Emanuel Baum. Die Verantwortung übernahmen daraufhin als Spielertrainer Loris Horn und Raffael Semke. Nach Startschwierigkeiten unter ihrer Leitung fand der FC Stätzling eindrucksvoll zurück in die Erfolgsspur und beendete das Fußballjahr mit einer bemerkenswerten Serie von fünf Siegen in Folge - ohne ein einziges Gegentor zu kassieren. Aktuell liegt das Team zwar auf Platz sechs, doch die jüngsten Leistungen lassen den FCS nach oben blicken. Womöglich kann Stätzling doch an die vergangenen drei Spielzeiten – zweimal Platz drei und letzte Saison sogar Vizemeister - anknüpfen.

