FC Stätzling wird zum Serientäter

Fußball Landesliga Südwest

Der FC Stätzling wird zum Serientäter

Auch der Tabellenzweite TSV Jetzendorf kann den Aufsteiger nicht besiegen. Beim 2:2 beweist der FCS abermals seine Qualitäten in der Schlussphase und ist nun viermal in Folge ungeschlagen.
    Markus Böck traf kurz vor dem Ende zum 2:2 für den FC Stätzling
    Markus Böck traf kurz vor dem Ende zum 2:2 für den FC Stätzling Foto: Reinhold Rummel

    Der FC Stätzling hat sich gegen den Tabellenzweiten TSV Jetzendorf vor allem dank einer starken zweiten Halbzeit einen Punkt erkämpft. Die Partie des 13. Spieltags in der Landesliga Südwest begann für den FCS in doppelter Hinsicht schlecht. Zuerst musste Tim Sautter bereits nach acht Minuten verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen. In der 16. Minute kassierten die Gastgeber durch Leon Nuhanovic den 0:1-Rückstand, als er nach einem Querpass nur noch ins leere Tor einschieben musste. Über längere Ballbesitzphasen kam der FCS dann etwas besser in die Begegnung, blieb aber ohne Torabschluss. Gleichzeitig mussten sich die Stätzlinger ständig den schnellen Angriffen des TSV, der seinen Ruf als zweitbeste Auswärtself der Liga bestätigte - erwehren.

