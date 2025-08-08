Prominenter Besuch: Fifa-Schiedsrichter Florian Badstübner in Igenhausen zu Gast

Vom U13-Spiel bis in die Bundesliga. Der Karriereweg von Fifa-Schiedsrichter Florian Badstübner führt bisher steil nach oben. Im Sportheim Igenhausen plauderte er als Gastredner aus dem Nähkästchen und gab der Schiedsrichtergruppe Ostschwaben Einblicke in sein Leben und den Alltag eines Bundesliga-Schiris. Mit seiner offenen und nahbaren Art hinterließ der gebürtige Sachse sichtlich Eindruck bei den etwa 90 anwesenden Amateurschiedsrichtern. Fast schon kurios ist die Vorgeschichte, wie Badstübner überhaupt nach Igenhausen kam.

Simon Sponer, dem Obmann der Schiedsrichtergruppe Ostschwaben, war eine gewisse Restnervosität durchaus anzusehen, als er den prominenten Gast des Abends ankündigte. Damit, dass er einmal einen Fifa-Schiedsrichter nach Igenhausen locken konnte, dürfte er selbst kaum gerechnet haben. Badstübner sei vor einigen Monaten bei einer Veranstaltung in Ingolstadt gewesen, zu der er selbst habe gehen wollen. „Ich hatte dann aber keine Zeit und habe einen jungen Schiedsrichter hingeschickt, der ihn gefragt hat, ob er nicht auch mal zu uns kommen möchte“, sagt Sponer.

Ein Flyer macht Badstübner zum Schiedsrichter

Badstübner willigte ein und so kam der Kontakt zustande. „Sehr unkompliziert und fast freundschaftlich“ sei die Kommunikation per E-Mail verlaufen. Badstübner habe weder ein Honorar verlangt noch eine Hotelübernachtung gefordert. „Er wollte nichts dergleichen“, so Sponer.

Dass Badstübner trotz seines Erfolgs keinen Sonderstatus verlangt, bewies er gleich, als er an dem Abend zum Mikrofon griff. „Ich bin ganz normal, also behandelt mich bitte auch so.“ In seiner Präsentation verriet er zunächst etwas über seinen persönlichen Werdegang. Weil sein Trainer ihn anbrüllte, hatte er keine Lust mehr, Fußball zu spielen. Sein Vater wollte aber unbedingt, dass er beim Fußball bleibt, und gab ihm einen Flyer. „Ich bin Schiedsrichter geworden, weil darauf stand, du kommst umsonst zu jedem Bundesligaspiel“, sagt Badstübner.

Mit Schienbeinschonern zum ersten Schiedsrichterspiel

Mit 13 Jahren pfiff er dann zum ersten Mal. Damals sei er mit Schienbeinschonern zum Spiel angereist, weil er es nicht besser wusste. Nicht das einzige Malheur: „Ich musste die Platzwahl zweimal machen, weil ich ganz cool die Münze werfen wollte. Erst an den verwirrten Blicken der Kapitäne habe ich dann gemerkt, dass ich sie gar nicht nach der Farbe gefragt hatte.“ Das sorgte für Gelächter unter den Anwesenden. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten ging es aber schnell vorwärts. Bereits mit 19 Jahren leitete er sein erstes Bayernligaspiel. 2013 folgte die Beförderung in die 3. Liga und 2020 gab er bereits sein Bundesligadebüt bei der Partie RB Leipzig gegen FC Schalke 04. Im Januar dieses Jahres folgte dann ein weiterer Karrierehöhepunkt mit dem Aufstieg vom DFB- zum Fifa-Schiedsrichter. Damit darf er auch auf internationaler Bühne pfeifen.

Bundesligaschiri Florian Badstübner bei seinem Vortrag als Gast bei der Schiedsrichtergruppe Ostschwaben. Foto: Philipp Holzhey

Badstübner stellte aber auch klar, dass sein Erfolg mit harter Arbeit verbunden sei. Früher habe er seinen Obmann angerufen und ihm gesagt, dass er ihm Spiele zum Pfeifen geben solle. „Ich habe alles gepfiffen“, so der 34-Jährige. Er erinnere sich noch daran, U13 Spiele für 8 Euro gepfiffen zu haben. Den jungen Schiedsrichtern im Sportheim gab er mit auf den Weg: „Wenn die Chance besteht, bei höherklassigen Schiris mitzugehen, dann saugt alles auf.“ Sein Karriereweg ist aber auch mit Verzicht verbunden. „Ich war halt nicht mit 20 im Club gestanden, beim Feiern. Das kannst du dir auf dem Niveau nicht erlauben“, sagt Badstübner. Auch die eine oder andere Hochzeit habe er schon verpasst. Er würde sich aber jederzeit wieder für diesen Weg entscheiden.

Florian Badstübner hat keine Social-Media-Accounts

Laut dem 34-Jährigen ist er ein sehr kommunikativer Schiri, der mit allen Spielern per Du ist. Er verriet: „Wenn‘s knallt, musst du aber auch durchziehen können.“ Der Druck, der auf einem Bundesligaschiedsrichter laste, sei enorm. Medienkritik könne er weitestgehend ausblenden. „Ich habe aber auch mit 25 Jahren alle meine Social-Media-Accounts dichtgemacht“, sagt Badstübner. Morddrohungen habe er im Gegensatz zu manchen Kollegen bisher nicht erhalten. Nach einem Spiel brauche er etwa 24 Stunden, um runterzufahren. „Schlafen kann ich dann jedenfalls nicht.“ Doch nicht nur mental ist die Belastung hoch, auch körperlich verlangt ihm ein Bundesligaspiel einiges ab. Bis zu zwölf Kilometer legt der Schiedsrichter in einem Spiel zurück.

Am Ende des Vortrags stellte einer der anwesenden Schiedsrichter dann die Frage, die im letzten Sommer ganz Deutschland umzutreiben schien: Hätte es für die deutsche Fußballnationalmannschaft einen Handelfmeter im EM-Halbfinale 2024 gegen Spanien geben müssen? Auch diese Frage ließ Badstübner nicht unbeantwortet: „Es war Handspiel und hätte Elfmeter geben müssen, fertig.“ Zustimmung in Igenhausen.

Trikot der Schiedsrichtergruppe Ostschwaben bei einem Bundesligaspiel?

Begleitet von lange andauerndem Applaus beendete der 34-Jährige schließlich seinen Vortrag. Als Dank für sein Kommen bekam er ein Trikot der Schiedsrichtergruppe Ostschwaben, eine Flasche Wein und einen Früchtekorb überreicht. „Vielleicht kannst du es ja mal zu Rasenmähen oder Autowaschen anziehen“, schlug Sponer vor. Der Vorschlag, es als Aufwärmtrikot bei einem Bundesligaspiel zu benutzen, brachte Badstübner zum Lachen.