Fiona Oswald ist Friedbergs neue Schützenkönigin

Haberskirch

Fiona Oswald ist Friedbergs neue Schützenkönigin

Bei der Stadtmeisterschaft treten 178 Schützinnen und Schützen aus neun Vereinen gegeneinander an.
Von Melanie Naßl für "Freischütz" Haberskirch-Unterzell e.V.
    • |
    • |
    • |
    German Krippner, Andreas Beutlrock, Roland Eichmann, Christian Lindermayr, Fiona Oswald, Michael Hupfauer, Günter Friedl, Wolfgang Maschenbauer und Markus Steinhart. Foto: Nicole Lindermayr

    Mit einer feierlichen Siegerehrung ging die Stadtmeisterschaft der Sportschützen Friedberg zu Ende. Insgesamt traten 178 Schützinnen und Schützen aus neun Vereinen bei den Gastgebern des „Freischütz“ Haberskirch-Unterzell an den Schießstand. Der Erste Bürgermeister Roland Eichmann, der Erste Gauschützenmeister Wolfgang Maschenbauer, der Erste Schützenmeister Christian Lindermayr sowie der Sportleiter Michael Hupfauer des „Freischütz“ würdigten die Leistungen der Teilnehmer. In feierlichem Rahmen wurden zunächst die Klassensieger, dann die Mannschaftssieger und schließlich die Stadtmeister und Könige ausgezeichnet.

    Die Finalschießen sorgten für Nervenkitzel pur. In der Klasse Luftgewehr Schüler und Jugend setzte sich Lisa Madjari (KK Harthausen-Paar) mit beeindruckender Präzision durch. Laura Mair und Markus Späth (KK Harthausen-Paar) triumphierten in den Klassen Luftgewehr Damen bzw. Herren, während Kimberly Vohmann (SG Bachern) und Peter Schwibinger (SG Ottmaring) bei den Luftpistolen überzeugten. Bei den Auflageschützen sicherten sich Peter Elbl (SK Wulfertshausen) mit dem Gewehr und Markus Steinhart (KK Harthausen-Paar) mit der Pistole die Stadtmeistertitel.

    Unter tosendem Applaus wurden die neuen Schützenkönige gefeiert. Bei den Auflageschützen holte sich Günter Friedl (SG Bachern) mit einem herausragenden 8,9 Teiler die Königswürde vor German Krippner (SK Wulfertshausen) mit einem 27,0 Teiler. Im freistehenden Wettbewerb wurde Fiona Oswald (SG Bachern) zur neuen Stadtschützenkönigin gekrönt. Ihr 10,0 Teiler ließ Markus Steinhart (KK Harthausen-Paar) mit einem 13,1 Teiler knapp hinter sich. (AZ)

