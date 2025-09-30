Angstgegnerinnen? Nicht mehr: Mering schlägt Blonhofen erstmals

Sieben Anläufe hat es gebraucht, nach vier Niederlagen und zwei Remis war es am Wochenende endlich soweit: Die Fußballerinnen des SV Mering haben den FC Blonhofen erstmals besiegt. In Blonhofen gewann der MSV mit 2:0 und grüßt ohne Punktverlust von der Tabellenspitze. So gar nicht läuft es dagegen weiterhin beim TSV Friedberg.

Martin Lidl, Meringer Trainer, könnte nicht besser gelaunt sein. Vier Spiele hat sein Team bislang in der Bezirksliga Süd gespielt, viermal haben die Meringerinnen gewonnen. So nun auch gegen den FC Blonhofen, vormals Angstgegner: „Blonhofen war so stark, wie wir sie erwartet haben.“ Das 2:0 klinge klarer, als das Spiel gewesen sei: „Eigentlich war klar, dass die Mannschaft, die zuerst trifft, als Sieger vom Platz gehen wird.“

Kopf-an-Kopf-Rennen für SV Mering beim FC Blonhofen – TSV Friedberg geht erneut unter

Nuancen und eine bärenstarke Abwehr hätten das Pendel letztlich in Meringer Richtung ausschlagen lassen, sagt Lidl. So dauerte es bis in die zweite Hälfte, dass die beiden Tore fielen, dafür aber nahezu deckungsgleich: Hannah Steiger flankte von rechts, Benita Behrendt (55.) und Nicole Wagner (62.) verwerteten. „Danach haben wir es eine halbe Stunde sehr clever runterverteidigt“, sagt Lidl. Mit zwölf Punkten thront der SV Mering nun auf Platz eins: „Wir haben mit Wertingen und Blonhofen zwei richtige Brocken schon weggeräumt. Ich bin aber saufroh, dass wir nächste Wochenende spielfrei haben und unsere Blessuren ausheilen können.“

Ebenfalls spielfrei haben die Frauen des TSV Friedberg. Auch diese können die Pause gut gebrauchen, wie Trainer Andreas Albert sagt: „Wir müssen schauen, dass wir unseren Kader wieder vollbekommen.“ Denn am Wochenende setzte es die nächste herbe Niederlage, mit 8:0 verloren die Friedbergerinnen zu Hause gegen den SV Grün-Weiß Baiershofen. Drei Toren zur Halbzeit folgten fünf weitere bis Spielende.

Albert sagt: „Zu der ganzen Situation kommt dann auch noch ein bisschen Spielpech dazu. Schüsse, die bei uns nicht reingehen, bekommen wir dann hinten rein.“ Er versuche, mit seinem Team Schrit für Schritt zuzulegen, „und wenn es noch so kleine Schritte sind. Irgendwann haben auch wir mal Glück“. So steht der TSV Friedberg nach dem Rückzug des TSV Schwaben Augsburg II derzeit mit 0:28 Toren und null Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Mit dem Aus der Schwabenritterinnen sieht es derzeit danach aus, als gäbe es keinen Absteiger. Alber sagt aber: „Solange wir das nicht schriftlich haben, bleiben wir vorsichtig.“