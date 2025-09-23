Gegensätze in der Bezirksliga: Mering siegt weiter, Friedberg verliert erneut

In den Frauen-Bezirksligen Nord und Süd ist nun auch der dritte Spieltag zu Ende gegangen, ohne, dass sich am Bild der vergangenen Wochen großartig etwas geändert hätte: Im Norden muss der TSV Friedberg die nächste hohe Niederlage verkraften, im Süden schiebt der SV Mering konsequent Richtung Spitze.

3:1 gewannen die Meringerinnen am Sonntagnachmittag zu Hause gegen die SG Langenneufnach/Schwabegg/Hiltenfingen. Trainer Martin Lidl sieht darin einen „klaren, hochverdienten Sieg“, der sogar noch höher hätte ausfallen können. Bereits in der neunten Minute machte Benita Behrendt den Anfang: Eine Ablage ihrer Sturmkollegin nahm Behrendt direkt ab und nagelte den Ball unter die Latte. Noch vor der Pause erhöhte Nicole Wagner durch einen Elfmeter auf 2:0 (40.).

Drei Spiele, drei Siege: SV Mering gewinnt 3:1 gegen die SG Langenneufnach/Schwabegg/Hiltenfingen

Nach der Unterbrechung ging es so weiter, Behrendt erzielte mit ihrem zweiten Treffer durch einen Schlenzer ins Eck das 3:0 (53.). „Danach hätten wir auch das Vierte und Fünfte nachlegen können, haben wir aber nicht“, sagt Lidl. Stattdessen erzielte die Spielgemeinschaft nach einem Konter über die Mitte den Anschlusstreffer, der auch den Endstand bedeutete. Der Meringer Trainer sagt: „Wir haben es dann souverän runterverwaltet.“

Er finde vor allem „toll, dass wir bei bislang acht Toren sieben verschiedene Torschützinnen haben“. Der Fokus liege aber bereits auf dem nächsten Spiel: „Da spielen wir gegen unseren Angstgegner.“ Gegen den FC Blonhofen konnte der SV Mering in bislang sechs Spielen noch kein einziges Mal gewinnen, auf zwei Remis kommen vier Niederlagen.

Davon kann der TSV Friedberg in der Nordstaffel bislang nur träumen. Nach einer 9:0- und einer 5:0-Klatsche in den ersten beiden Spielen nun die nächste hohe Niederlage: Auswärts bei der SG Maihingen/Deiningen setzte es eine 6:0-Pleite. Trainer Andreas Albert will die Klatsche aber nicht zu hoch hängen: „Wir sind nun mal gerade nur eine Rumpftruppe.“

Drei Spiele, drei Pleiten: TSV Friedberg verliert 0:6 bei der SG Maihingen/Deiningen

Viele Verletzungen und einige Urlauberinnen helfen der Lage nicht. Dabei war der TSV Friedberg nicht schlecht in die Partie gestartet. Das einzige Tor in Hälfte eins fiel zwar schon in Minute neun – Albert: „Das war unglücklich, ein Abpraller“ –, danach spielten die TSVlerinnen aber gut mit: „Uns hat nur das Quäntchen Glück für einen eigenen Treffer gefehlt.“

Auf dieser Leistung könne er mit seinem Team aufbauen: „In Hälfte zwei sind wir dann zerfallen, da ist die Kondition eingebrochen.“ Seiner Mannschaft sei die Situation aber bewusst – und bleibe deshalb weiter positiv: „Irgendwann feiern wir auch mal ein Erfolgserlebnis.“