Friedbergerinnen kassieren die nächste Klatsche, Mering dreht Rückstand

Eine makellose Bilanz auf der einen, ein ausbaufähiger Start auf der anderen Seite: Die Gemütslagen bei den Fußballerinnen des SV Mering und des TSV Friedberg könnten unterschiedlicher nicht sein. In der Bezirksliga Süd sieht Mering-Trainer Martin Lidl sein Team nach einem Sieg trotz Rückstand auf dem richtigen Weg, in der Bezirksliga Nord kann Friedberg-Kapitänin Franziska Weil trotz der nächsten deutlichen Pleite gute Ansätze erkennen.

„Das Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf. Es lief an der einen oder anderen Stelle schon gut, darauf können wir aufbauen“, sagte Weil nach der 0:5-Heimniederlage gegen die SpVgg Joshofen Bergheim. Nach der 0:9-Auftaktpleite gegen den SV Wörnitzstein-Berg die nächste Klatsche für die Friedbergerinnen, Weil sagt: „Es ist jetzt nach dem Aufstieg vergangenes Jahr unser zweites Spiel in der Liga. Wir zahlen gerade schon auch noch Lehrgeld, und das wird auch noch ein paar Wochen dauern, bis wir in der Liga angekommen sind.“

TSV Friedberg vom Verletzungspech geplagt, SV Mering bezwingt BOL-Absteigerinnen

Zudem plage die Friedberger Frauen derzeit noch das Verletzungspech: „Uns fehlen momentan auch noch einige Spielerinnen.“ Das führte gegen Joshofen Bergheim bereits zur Halbzeit zu einem 0:2-Rückstand, das erste Gegentor fiel nach fünf Minuten. Ein ähnliches Bild auch in Halbzeit zwei: Erneut nach fünf Minuten erzielte die Spielvereinigung das 0:3, der 0:5-Endstand war bereits in Minute 55 hergestellt.

In der Südstaffel könnte es für die Frauen des SV Mering dagegen nicht besser laufen: Nach dem 2:1 zum Auftakt gegen die SG Friesenried/Kaufbeuren II folgte auswärts bei den Fußballerinnen des FSV Wehringen – ihres Zeichens Absteigerinnen aus der Bezirksoberliga – der nächste Sieg. Und das nach einem 0:2-Rückstand zur Pause, Trainer Martin Lidl sagte: „Aus der Pause sind wir deutlich besser zurückgekommen.“ Bereits kurz nach der Unterbrechung pfiff der Schiedsrichter nach Halten im Strafraum einen Elfmeter für die Meringerinnen, Sarah Burchard verwandelte zum Anschlusstreffer (51.).

Eine Viertelstunde später der nächste Standard: Im Gewirr nach einer Ecke erzwang der MSV ein Wehringer Eigentor zum 2:2 (66.). Kurz vor Schluss dann die endgültige Kehrtwende: Mit einem Sonntagsschuss aus knapp 40 Metern, der unter der Latte einschlug, drehte Madita Strehle das Spiel zu Meringer Gunsten. „Wehringen hätte dann selber beinahe nochmal aus 40 Metern getroffen, der ist aber nur an die Latte. Das war ein richtig schönes Fußballspiel, da war richtig Feuer drin, ohne unfair zu sein“, lobte Martin Lidl sein Team. Der SV Mering rangiert so auf Platz eins. Lidl sagt: „Unser Ziel ist Platz eins bis drei. Da werden wir hinkommen.“