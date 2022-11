Herkulesaufgabe: Schlusslicht Friedberg empfängt Dominator

Plus Die Bayernliga-Männer des TSV Friedberg sind noch ohne Sieg und empfangen am Sonntag den Spitzenreiter HT München. Die Gastgeber haben etwas gutzumachen.

Auf die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg wartet eine Herkulesaufgabe. Denn am Sonntag ist der Tabellenführer zu Gast. An das Hinspiel haben die Herzogstädter keine guten Erinnerungen und etwas gutzumachen. Die Kissinger Teams müssen auswärts ran.