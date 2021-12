Panther-Stürmer Marco Sternheimer hilft Friedberger Skifahrer

Plus Der Friedberger Skifahrer Leander Kress bekommt auf dem Weg zu den Paralympics Hilfe von Eishockeyspieler Marco Sternheimer. Das steckt hinter der Aktion.

Mit Eishockey hatte Leander Kress bislang nichts zu tun. Der Para-Skifahrer aus Friedberg ist auf der Piste zu Hause. Auf seinem Weg zu den Paralympischen Spielen, die 2022 in Peking stattfinden, bekommt der 20-Jährige nun prominente Unterstützung – ausgerechnet aus dem Eishockey. Genauer gesagt von Marco Sternheimer von den Augsburger Panthern. Worum es bei der Benefizaktion geht und was die beiden Leistungssportler gemeinsam haben.