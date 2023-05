Fußball-Landesliga

29.05.2023

Bald startet die Relegation: Mering verliert letztes Punktspiel

Plus Der SV Mering unterliegt gegen Kempten 1:2. Trainer Kitzler hofft am Donnerstag bei der SpVgg Haidhausen auf mehr Unterstützung von den Rängen.

Nach der regulären Punkterunde ist vor der Relegation. Getreu dieser Devise konzentrieren sich die Fußballer des SV Mering nun auf die Saisonverlängerung, in der sie den Erhalt der Landesliga quasi auf den letzten Drücker noch sichern wollen. Im letzten Punktspiel, das nur noch für die Statistik von Belang war, unterlagen sie dem FC Kempten mit 1:2.

Der SV Mering spielt gegen Haidhausen

Nun steht am kommenden Donnerstag um 18.30 Uhr das sportliche Kräftemessen bei der SpVgg Haidhausen auf dem Programm. Es handelt sich um das Hinspiel in der ersten Runde. SV-Trainer Gerhard Kitzler räumte am Samstag ein, dass er mit diesem Rivalen derzeit wenig anfangen kann. Er glaubt: „Die Vizemeister der Bezirksligen in Oberbayern sind in der Regel spielstärker als in Schwaben.“

