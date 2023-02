Friedberg

18:00 Uhr

Bruchlandung: Friedberger Handballer kassieren Pleite gegen Spitzenreiter

Plus Die Handballer des TSV Friedberg unterliegen im Heimspiel der Abstiegsrunde dem Spitzenreiter und einen altem Bekannten. Zwei Spieler machen den Unterschied.

Von Domenico Giannino

Nichts ist es geworden mit dem zweiten Sieg für die Friedberger Handballer in der Abstiegsrunde der Bayernliga. Am Sonntag kamen sie zu Hause gegen den SV Anzing mit 26:38 unter die Räder. Zwei Spieler machten den Gastgebern das Leben schwer. Ein A-Jugendlicher feierte sein Debüt in der Bayernliga.

