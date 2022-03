Friedberg

vor 1 Min.

"Dabei sein ist alles" - Friedberger Skifahrer nimmt an Paralympics 2022 teil

Para-Skifahrer Leander Kress aus Friedberg startet bei den Paralympics 2022. Für den 21-Jährigen geht ein Traum in Erfüllung.

Plus Für Skifahrer Leander Kress geht ein Traum in Erfüllung. Der 21-Jährige startet bei den Paralympics. Welche Opfer er bringen musste und was seine Ziele sind.

Von Sebastian Richly

So wirklich glauben kann es Leander Kress noch nicht. Der Friedberger Para-Skifahrer startet bei den Paralympischen Spielen in Peking, die am Freitag beginnen. Zuvor stand für den 21-Jährigen noch die Generalprobe bei den Weltmeisterschaften auf dem Programm. Warum ein Sturz nicht die größte Sorge des Studenten ist.

