Der Block als Schlüssel: Friedberger Volleyballer gewinnen Topspiel

Plus Die Volleyballer des TSV Friedberg schlagen Regensburg im Topspiel trotz Rückstand mit 3:1. Die Play-offs sind damit sicher. Eine Aktion steht im Vordergrund.

Zum Spitzenspiel der Dritten Liga Ost empfingen die Volleyballer des TSV Friedberg die Donau Volleys aus Regensburg. In einem anfangs hart umkämpften Match setzten sich die Herzogstädter wie im Hinspiel mit 3:1 durch und machten die Qualifikation für die Play-offs perfekt.